Dia a dia: conheça brinquedos incríveis para reduzir o estresse dos pets

Confira acessórios que ajudam na saúde dos pets e garantem momentos de diversão

Não é segredo que os pets, principalmente cães e gatos, precisam de estímulos para gastar energia e diminuir o estresse, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 8 brinquedos que serão ótimos aliados em momentos de interação com os tutores, além de trazer benefícios para a saúde.

Confira e escolha seus favoritos:

1. Puxador e mordedor Milhões, Petiko: https://amzn.to/3rt4NB2

Produzido com material atóxico, esse item possui diferentes texturas para o enriquecimento sensorial, a parte traseira pode ser recheável, contribui para a limpeza mecânica dos dentes e estimula o gasto de energia física e mental.

2. Mordedor para cães joaninha, Petiko: https://amzn.to/3RM5D6v

Desenvolvido para auxiliar pets a sair do tédio estimulando o comportamento de mordida, esse puxador e mordedor também pode ser recheável e conta com diferentes texturas.

3. Mordedor biscoito anti-stress, Petiko: https://amzn.to/46yRrSC

Especialmente desenvolvido com textura emborrachada, esse mordedor flexível é perfeito para pets que gostam de morder, pois estimula o gasto de energia física e mental.

4. Kit Furacão Pet para cães: https://amzn.to/3ZJ5VNh

Esse kit conta com três brinquedos de borracha ideais para animais de pequeno porte. Ajudam a estimular habilidades mentais e físicas, mantendo seu pet entretido por muito tempo. Além disso, os formatos com superfícies irregulares instigam a brincar.

5. Brinquedo para gato + coçador escova: https://amzn.to/45cqTFH

Esse kit conta com dois itens que ajudam a aliviar o estresse e estimular os sentidos: um brinquedo interativo com bolinha catnip (erva aromática que causa sensações agradáveis no gatinho) e uma escova massageadora para auto massageamento, que também possui um compartimento especial para a erva catnip.

6. Arranhador para gatos: https://amzn.to/3rHVHQI

Esse arranhador em formato de poste também conta com duas bolinhas de brinquedo que chamam a atenção do pet. Perfeitos para o dia a dia dos bichinhos!

7. Super Cat Relax, Furacão Pet: https://amzn.to/45cmKl2

Esse item vem com um brinquedo para adestração do gato, para que ele descanse e brinque sem sair do lugar. Possui no centro um papelão com texturas ondulados para os gatos afiarem suas unhas, servindo de arranhador.

8. Labirinto e comedouro para cães, Pet Games: https://amzn.to/3Q1bhjY

Instintivo e anti-stress, esse comedouro foi criado em formato de labirinto, para fazer com que o animal coma mais devagar e interaja com o brinquedo - trabalhando funcionalidades de procurar, lamber e farejar alimentos de maneira segura e saudável.

