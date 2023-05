Dia das Mães: 7 livros incríveis para presenteá-la nessa data especial

Aproveite a data para presentear sua mãe apaixonada por leitura da melhor forma

O Dia das Mães está chegando! Então, que tal aproveitar esta data especial para presentear a sua mãe com um livro incrível? Além de ser uma ótima forma de passar o tempo, a leitura também é um incentivo para momentos de relaxamento e descanso - muuuuito mais do que merecidos, não é mesmo?

Pensando nisso, preparamos uma lista com 7 obras que falam sobre a figura materna, trazem diversos aprendizados e abordam assuntos como o fortalecimento emocional feminino. Confira e escolha seu título favorito:

1. Conversas que não tive com a minha mãe, de Felipe Brandão: https://amzn.to/42dVRMY

Felipe Brandão perdeu a mãe quando tinha quatro anos. Neste livro, escreve como forma de registrar o amor, afeto e a saudade que sempre carregou dentro de si. Entre seus textos, o autor reflete sobre as conversas que poderiam ter acontecido entre ele e sua mãe em uma manhã de domingo, na varanda de casa, durante um café.

Reprodução/Amazon

2. Posso fazer uma pergunta?, de Gisele Moreira: https://amzn.to/3LG7IMF

Inspirada nas perguntas que suas filhas fizeram ao longo dos anos, a autora traz, neste livro, crônicas a partir dos olhos de uma criança. Nas histórias, mostra a importância da escuta ativa com os pequenos e a profundidade dos questionamentos infantis.

Reprodução/Amazon

3. Histórias para mães dormirem, de Alzira de Souza Umbelino Cardillo: https://amzn.to/42Ai8nP

Mães também enfrentam noites de insônia e precisam de um sono de qualidade, não é mesmo? Pensando nisso, a autora traz diversos contos, que narram histórias de mulheres em diferentes contextos da maternidade. Uma leitura leve e perfeita para aquele momento relaxante.

Reprodução/Amazon

4. A menina que queria ter rugas, de Fernanda Moro: https://amzn.to/3nCrAbB

Vó Anita sempre foi uma mulher muito à frente de sua geração; Beatriz está vivendo a crise dos quarenta e poucos anos; e Sofia, aos dez, está descobrindo e tentando entender o mundo feminino à sua volta. A obra retrata três gerações de mulheres da mesma família, que enxergam o envelhecimento de formas diferentes. Enquanto Sofia deseja ter rugas em seu rosto, Beatriz as detesta. Já Anita, aprendeu, com o tempo, que essas marcas representam força, luta e poder.

Reprodução/Amazon

5. Por causa de você, mãe, de Kobi Yamada: https://amzn.to/3peUUoV

O amor e o apoio de uma mãe moldam o seu mundo e quem você é dentro dele. Esta obra combina ilustrações adoráveis desenhadas à mão, e o sentimento de gratidão à mãe.

Reprodução/Amazon

6. Conta pra mim, mãe: https://amzn.to/3LHynZq

Com perguntas e atividades propostas, este diário guiado tem como objetivo ajudar sua mãe a registrar a própria história, bem como suas crenças e valores. Perfeito para registrar uma trajetória de vida e estimular a transmissão de narrativas entre familiares!

Reprodução/Amazon

7. E agora, pra onde?, de Tania Moschini: https://amzn.to/3M7F1tA

Para a autora, as viagens são a tônica da vida. Por isso, nesta obra, ela compartilha mais sobre suas experiências ao redor do mundo, além de sua relação com as filhas diante de tantas aventuras. Em algumas crônicas, conta sobre momentos engraçados em família, traça as diferentes personalidades entre as garotas e revela impactos na sua dinâmica familiar.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy