Dia das Mães: 12 ideias de presentes para as apaixonadas por beleza

Ainda dá tempo de garantir o presente ideal para o Dia das Mães

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 17h00

Se a sua mãe gosta de se cuidar e é apaixonada pelo mundo da beleza, você está no lugar certo! O Dia das Mães já está chegando e a boa notícia é que ainda dá tempo de garantir o presente ideal. E para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 12 produtos incríveis que vão conquistar todas as mães vaidosas! Dá uma olhada: 1. Sérum Facial LUMINOUS ANTISPOT 630º, NIVEA: https://amzn.to/3KwHoSt Enriquecido com ácido hialurônico e vitamina E, o sérum facial LUMINOUS ANTISPOT 630º da NIVEA possui textura leve e pode ser usado de dia ou de noite. Garantindo resultados visíveis em 4 semanas de uso, o produto reduz manchas no rosto e previne o reaparecimento, uniformiza o tom e proporciona mais luminosidade para a pele.

Crédito: Reprodução/Amazon

2. Frizz Zero, Truss: https://amzn.to/3FlNB2V Perfeito para a finalização, o Frizz Zero da Truss pode ser usado antes, durante ou depois dos cuidados capilares. Com ação instantânea, o produto elimina o frizz, condiciona os fios, hidrata, sela as cutículas e devolve a maciez do cabelo.

Crédito: Reprodução/Amazon

3. Máscara de Safira, ADCOS: https://amzn.to/39pxvJr Indicada para todos os tipos de pele, a Máscara de Safira da ADCOS é o presente ideal para as fãs de skincare. Formulada com ativos que proporcionam hidratação imediata e intensiva, ativação da energia e vitalidade, o produto garante uma pele mais jovem, macia, nutrida e super iluminada.

Crédito: Reprodução/Amazon

4. Creme Facial Antissinais Dia - CELLULAR HIALURÔNICO, NIVEA: https://amzn.to/3KCbSCu Com ácido hialurônico e creatina em sua fórmula, o NIVEA CELLULAR HIALURÔNICO DIA é um creme facial com ação antissinais e FPS 30. Garantindo uma pele mais jovem e saudável, o produto conta com textura de rápida absorção, combate rugas e linhas de expressão, protege a pele contra os efeitos do sol, promove hidratação e previne os sinais de envelhecimento precoce.

Crédito: Reprodução/Amazon

5. Eucerin Hyaluron-Filler Concentrate: https://amzn.to/3w0bp7U Super potente, o Eucerin Hyaluron-Filler Concentrate é um sérum antirrugas intensivo com ácido hialurônico e saponina bioativa em sua fórmula. Com textura leve e de rápida absorção, ele atenua os primeiros sinais de envelhecimento e preenche rugas e linhas finas.

Crédito: Reprodução/Amazon

6. Bioré Massage Gel for Pore Care: https://amzn.to/3y27Rou Formulado especialmente para peles com textura áspera e oleosa, o Bioré Massage Gel for Pore Care auxilia na remoção das obstruções dos poros, que causam cravos e poros visíveis. Além disso, garante uma pele mais lisinha e com poros mais fechados e uniforme.

Crédito: Reprodução/Amazon

7. Fluído Facial LUMINOUS ANTISPOT 630º FPS 50, NIVEA: https://amzn.to/37RK7Ja Com FPS 50, além de proteger a pele do sol e fotoenvelhecimento, o Fluído Facial LUMINOUS ANTISPOT 630º da NIVEA reduz marcas escurecidas no rosto, uniformiza o tom da pele e ilumina. Ah, e o melhor de tudo: garante resultados visíveis em 4 semanas de uso!

Crédito: Reprodução/Amazon

8. Kit Truss Miracle - Shampoo + Condicionador + Máscara: https://amzn.to/38I48Sv O Kit Truss Miracle acompanha shampoo, condicionador e máscara capilar. Indicado para todos os tipos de cabelos, principalmente os ressecados e danificados, o kit limpa os fios delicadamente, reduz o frizz, nutre e potencializa o brilho das madeixas.

Crédito: Reprodução/Amazon

9. Aqua Sérum, ADCOS: https://amzn.to/3y661CS Enriquecido com ácido hialurônico, o Aqua Sérum da ADCOS é um potente hidratante facial diário que promove hidratação profunda de dentro para fora. Indicado para todos os tipos de pele, ele conta com ação antioxidante, antipoluição e restaura a barreira natural da pele. Além disso, possui textura super levinha e de rápida absorção.

Crédito: Reprodução/Amazon

10. Creme Facial Antissinais Noite - CELLULAR HIALURÔNICO, NIVEA: https://amzn.to/3kxRh84 Enriquecido com ácido hialurônico e creatina, o creme facial noturno NIVEA CELLULAR HIALURÔNICO possui fórmula exclusiva que acelera a renovação celular e reduz rugas e linhas de expressão em duas semanas de uso. Com fórmula nutritiva, textura leve e de rápida absorção, o produto promete uma pele mais jovem e com aparência saudável.

Crédito: Reprodução/Amazon

11. BC Bonacure Fibre Force Primer Fortificante, Schwarzkopf Professional: https://amzn.to/3MAZ29c Perfeito para a rotina de cuidados capilares, o BC Fibre Force Primer Fortificante é um primer formulado para cabelos danificados. Com a inovadora tecnologia Bond Connector, que age em 4 fases no interior e exterior da fibra, o produto revitaliza as áreas fragilizadas e sela as cutículas, garantindo fios mais brilhantes, macios, com textura suave e uniforme.

Crédito: Reprodução/Amazon

12. Hyaluron-Filler Dia FPS 30: https://amzn.to/3OQoo4R O Hyaluron-Filler é um creme antirrugas com proteção solar. Super potente, o produto protege a pele do envelhecimento precoce causado pela exposição à luz solar, promove hidratação intensa, combate os primeiros sinais de envelhecimento, preenche rugas e linhas de expressão.

Crédito: Reprodução/Amazon