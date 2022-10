Dia das Crianças: 8 livros incríveis para presentear os pequenos

Selecionamos 8 obras que vão incentivar os pequenos a se aventurarem no mundo da literatura

O Dia das Crianças está chegando e, se você está em busca de um presente incrível para os pequenos, que tal apostar em livros super divertidos de magia, aventura, suspense, ficção, poesia ou muitos outros gêneros que despertam a imaginação, criatividade e emoção? Os livros são uma forma lúdica de aprendizado sobre diferentes assuntos, além de colaborar para o desenvolvimento da escrita, fala, expressão, raciocínio e criatividade. Pensando nisso, selecionamos 8 obras que estão disponíveis na Amazon para você presentear os pequenos e que você não pode deixar de conferir! Olha só: 1. As descobertas de Carol no Mundo da Engenharia: https://amzn.to/3fVtHDe Certo dia, Carol recebe uma lição de casa na qual precisa escolher o que quer ser quando crescer. Com a ajuda de sua mãe (que é engenheira eletricista) e das mães de suas amigas (que são engenheiras das mais diversas áreas), a garota descobrirá, através de brincadeiras, o que as profissionais fazem em seus trabalhos. A partir dos exemplos destas mulheres, Carol descobre possíveis caminhos para a sua vida.

2. O Mestre Mandou: https://amzn.to/3yr25fz A brincadeira conhecida no mundo todo, agora, virou um livro-caixinha muuuito divertido! O objetivo é ter alguém como mestre, que vai retirando as cartas e passando às crianças as ações que precisam ser feitas. Por meio do contato com atividades simples, os pequenos podem desenvolver habilidades essenciais, como comunicação, socialização, cooperação, atenção, autocontrole e respeito às regras. Uma obra perfeita para ser utilizada em escolas e dinâmicas em grupo.

3. O menino que não sabia ler: https://amzn.to/3MgEBzx Neste livro, conhecemos um menino que estava com muita dificuldade para aprender a ler. A atividade era um desafio para ele, já que as letras não faziam sentido e ele começa a fugir das palavras. Entretanto, ao se encontrar com um mestre de caratê, o garoto descobre que precisa de tempo, paciência e persistência para juntar as letras e formar palavras. Uma história incrível para ensinar sobre o tempo de cada um.

4. A linda história da Letra A: https://amzn.to/3Eud23E Nesta obra, conhecemos a história de um vovô que, enquanto conversa com seu neto sobre um boi, lhe conta como o animal serviu de inspiração para a primeira letra do alfabeto. Ideal para todos que têm o gosto de ler ou sabem que nunca é tarde para começar, a obra faz parte de uma coleção que conta as histórias de cada letra do alfabeto.

5. Cinco crianças e um segredo: https://amzn.to/3T16mi9 Conheça as aventuras de cinco irmãos que, em uma manhã de férias, encontram um duende-da-areia. Todos os dias, esta criatura concretiza um desejo das crianças - que pedem beleza, asas, um castelo medieval e muitas outras coisas. Mas, para isso, provoca situações desconcertantes que os deixarão em apuros e com vontade de se verem livres dos seus pedidos.

6. Cachorro preto! Cachorro branco!: https://amzn.to/3yoPhGC Nesta obra, conhecemos a história de dois cachorros: um preto e um branco. Eles não se conhecem, gostam das mesmas coisas, mas um não vai com a fuça do outro. Mas por que? Certo dia, seus caminhos se cruzam em um incidente e os dois precisam ficar frente a frente pela primeira vez. Descubra, junto com os cachorrinhos, as verdadeiras cores da amizade.

7. Petty Lee e seus amigos: https://amzn.to/3rBtWWy O reino encantado das borboletas azuis está em perigo, e somente Petty Lee e seus amigos podem salvá-lo. Contando com a presença de Jimmy Blue, a turma terá pela frente muitos desafios. Após as borboletas mágicas terem realizado o desejo de Petty Lee e dado vida aos bichinhos de pelúcia, Fred e Big, a malvada rainha Libélula prendeu as borboletas em seu castelo e deseja o reino só para ela.

8. O fantástico significado da palavra significado: https://amzn.to/3rFbgoI Esta obra apresenta a história de uma menina que atravessa um momento difícil e frustrante. Um dia, é surpreendida ao receber um misterioso livro, guardado há décadas em um cofre, por um avô que não conhecera. As páginas lançam uma surpreendente história, que distorce o tempo e amarra as pontas soltas de seu passado e futuro. A cada novo significado que encontra na leitura deixada pelo avô, a garota vai percebendo a necessidade de colocar o coração pra valer no dia de hoje.

