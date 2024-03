Destaques de março: 8 obras incríveis para garantir na Amazon

Fantasia, desenvolvimento pessoal e muitos outros títulos para renovar sua estante

Está pensando em renovar a sua estante com novos livros incríveis? Então você não pode perder essa lista! Selecionamos 8 obras que estão entre os destaques da Amazon e você precisa conhecer. Tem de tudo: fantasia, desenvolvimento pessoal, romance e muito mais!

Confira e escolha seus livros favoritos:

1. Quem pensa enriquece: o legado, de Napoleon Hill: https://amzn.to/49Bc1DD

O clássico best-seller sobre o sucesso, agora anotado e acrescido de exemplos modernos, comprovando que a filosofia da realização pessoal de Napoleon Hill permanece atual e ainda orienta aqueles que são bem-sucedidos. Um livro que vai mudar não só o que você pensa, mas vai mudar o modo como você pensa.

Reprodução/Amazon

2. Manual de persuasão do FBI, de Jack Shafer e Marvin Karlins: https://amzn.to/4328nA7

Como um agente especial para o Programa de Análise Comportamental da Divisão de Segurança Nacional do FBI, Dr. Jack Schafer desenvolveu estratégias dinâmicas e inovadoras para entrevistar terroristas e detectar mentiras. Agora, Dr. Schafer evoluiu suas táticas e nos ensina como aplicá-las no cotidiano para obter sucesso nas relações interpessoais. Descubra como pensar e reagir como investigadores de TV, influenciar pessoas recém-conhecidas, entender através da linguagem corporal o que passa pela cabeça das pessoas e muito mais.

Reprodução/Amazon

3. Um dia sem reclamar, de Davi Lago e Marcelo Galuppo: https://amzn.to/3SWIVHP

Quantas vezes você reclamou de algo hoje? Já parou pra pensar como é difícil ser grato e como focamos muito mais a nossa atenção nos problemas e não nas soluções? Este livro lhe propõe o seguinte desafio: passe um dia (24 horas) sem reclamar. Para realizá-lo, você precisará registrar o horário em que iniciará o exercício. E não será preciso registrar quantas vezes você viola seu comando porque, a cada vez que você o fizer, deverá reiniciar a contagem do tempo. Segundo os autores, a principal função deste exercício é tornar-nos conscientes de que a ingratidão é o padrão natural do ser humano. Além dele, você encontrará aqui mais seis exercícios de gratidão e mudará para sempre a maneira como encara os seus problemas.

Reprodução/Amazon

4. Depois daquele verão, de Carley Fortune: https://amzn.to/3v3RCbc

Bem-sucedida e independente, Persephone Fraser já não passa os verões à beira do lago. Agora, ela fica em um apartamento elegante, saindo com os amigos e mantendo todos a uma distância segura de seu coração. Mas, um dia, Percy recebe um telefonema que a leva de volta à Barry’s Bay - e para perto de Sam Florek, seu melhor amigo e primeiro amor, de quem ela nunca pensou que teria que se afastar. Ao voltar para o lago para o funeral da mãe de Sam, a conexão entre os dois é inegável. Mas até que Percy possa confrontar as decisões que tomou e os anos que passou se punindo, Sam e Percy nunca poderão saber se o amor que sentem um pelo outro pode ser maior e mais forte que qualquer erro do passado.

Reprodução/Amazon

5. Quebrando o hábito de ser você mesmo, de Joe Dispenza: https://amzn.to/48BIEje

Você não está condenado por seus genes e programado para ser de uma determinada maneira no restante de sua vida. Está emergindo uma nova ciência que habilita todos os seres humanos a criarem a realidade que preferirem. Neste livro, o especialista Dr. Joe Dispenza mostra o que é necessário para alterar qualquer aspecto de si mesmo, mas também receberá ferramentas para aplicar tudo o que aprendeu.

Reprodução/Amazon

6. Box de luxo - As crônicas de Nárnia, de C. S. Lewis: https://amzn.to/48Sq1bb

Guarda-roupas mágicos, aneis que levam para outros mundos, cavalos falantes e, o mais impressionante, um leão muito poderoso! As Crônicas de Nárnia são a aclamada série de livros, escritos por C. S. Lewis, que narram as aventuras de crianças corajosas no nosso mundo e em outros universos mágicos e desconhecidos. O box de luxo garante a saga completa, sendo sete livros de capa dura, com ilustrações incríveis.

Reprodução/Amazon

7. O grimório dos destinos sombrios, de Hanna Alkaf e Margaret Owen: https://amzn.to/48BIKHC

Renomada escola para jovens magos, a Academia Galileu se reinventou e, agora, alunos de todas as culturas e identidades são celebrados - apesar de nem todos ficarem felizes com essas mudanças, como o rigoroso professor Septimius Dropwort. No entanto, quando o corpo do professor é encontrado na propriedade da escola com um bilhete misterioso em sua mão, todos se tornam suspeitos, e os alunos da Academia devem solucionar o assassinato. Contada de mais de uma dúzia de pontos de vista alternados, a história acompanha os melhores e mais brilhantes jovens magos da Galileu em sua corrida para descobrir a verdade por trás da misteriosa morte de Dropwort.

Reprodução/Amazon

8. Box - Biblioteca de Graciliano Ramos: https://amzn.to/3P5XQhH

Essa coleção envolvente reúne três obras-primas do renomado autor brasileiro Graciliano Ramos. O conjunto é composto por "Vidas Secas", "São Bernardo" e "Angústia", representando uma jornada literária única através da perspicácia e sensibilidade do autor.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy