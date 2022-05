Descubra quais são os acessórios que vão turbinar seus looks de inverno

Mesmo com a onda de cores que invadiu as passarelas e street style, por influência da euforia pós isolamento e moda dopamina, ainda há quem prefira manter as combinações de outono/inverno em uma paleta com tons mais sóbrios. No entanto, isso não significa uma composição básica ou sem graça — isso se os truques e acessórios forem trabalhados na produção.

Lari Carim é influenciadora de moda e estilo e aponta que alguns acessórios e peças curingas tem o poder de incrementar até mesmo os looks mais sóbrios. "Texturas, pontos de cor, estampas em locais inusitados e tecidos diferentes dos tradicionais tricots são exemplos de como é possível sair do óbvio um pouco de criatividade e informação de moda", garante.

Confira os quatro acessórios eleitos como essenciais por Lari Carim para uma produção de outono e inverno com estilo:

Bolsas croco ou baguete

Além de um acessório utilitário, as bolsas também carregam o poder de complementar uma composição. Para esta temporada, Lari Carim destaca que os modelos em textura croco, bem como os tamanhos baguetes prometem dominar os armários das fashionistas.

"A textura croco, que tem o desenho do couro do crocodilo, é clássico, que confere elegância para as produções. No caso de produções mais sóbrias, o interessante é que essa bolsa venha em tons mais abertos, como verde ou vermelho, para trazer um contraste. Já quem gosta de uma proposta mais jovial, mas ao mesmo tempo vintage, se encontra no modelo baguete, que vem como tendência desde o verão. A diferença é que para os dias frios, é legal usar ela segurando pela mão e não embaixo do braço", pontua.

Cintos modernos

As composições de outono e inverno costumam ser mais volumosas, por isso, quem não é adepta ao estilo oversize pode usar os cintos como uma estratégia para acinturar o look, bem como um ponto focal na produção. "Para esta temporada, a correntaria já se mostrou forte nas passarelas, por isso, cintos com essas características prometem. Os modelos estampados também são interessantes, pois vão adicionar um quê de criatividade e irreverência. Uma dica de estampa que está em alta é a de zebra", destaca Lari Carim.

Meia calça

Em especial no inverno brasileiro, a meia calça é um ótimo acessório para inovar nos looks para dias frios. Para as coleções desta temporada, Lari Carim destaca que os modelos com brilhos trazem mais irreverência para as produções sóbrias. "O legal dessa meia calça é que você consegue adaptá-las com peças de verão, como as saias. Um jeito interessante de usar essas meias mais chamativas, como as de glitter ou lurex, é por baixo de um casaco tipo trench coat, pois você une o clássico como criativo. Para as mais básicas, as tradicionais meias pretas também são uma alternativa, mas os sapatos devem acompanhar a cor da meia para que o visual fique moderno", recomenda Lari Carim.

Maxi bijuterias

Assim como vem acontecendo com as cores, a influência da moda dopamina também tem aumentado o tamanho das bijuterias, que nos últimos anos adotaram uma pegada mais minimalista. "Os mix de bijuterias são tendência e podem tirar aquele ar de sem graça das composições de inverno. Na hora de optar pela prata ou pelo dourado, a dica é entender qual realça mais com o seu tom de pele. As de tom quente, tendem a ficar melhor com o dourado e as de tom frio, com o prata", ensina Lari Carim.

E para te ajudar a seguir todas as dicas da influenciadora e arrasar nas produções, listamos 7 acessórios essenciais que vão fazer a diferença nos seus looks da temporada. Confira:

1. Amosfun Bolsa de ombro: https://amzn.to/3MPeGOq