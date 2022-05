Cuidados com a pele: Tonya Pereira dá dicas de skincare durante o frio

Se você está sempre por dentro de novidades no mundo da beleza, sabe que, com as quedas de temperatura e da umidade no ar durante o outono e inverno - que ocorrem entre março e agosto no Brasil - a pele necessita de cuidados especiais, não é mesmo? Afinal, ela tende a ser uma das partes do corpo mais afetada por essas mudanças de temperatura.

Segundo Tonya Pereira, proprietária da maior clínica de estética brasileira nos Estados Unidos, durante este período, a epiderme pode ficar com a textura mais seca, escamosa e suscetível a problemas como dermatite. “A diminuição da transpiração durante este período também contribui com o ressecamento, assim como alguns hábitos no banho e uso de produtos inadequados”, destaca.

Banhos muito quentes, uso excessivo de buchas, esponjas e sabonetes que removem muita oleosidade da pele devem ser evitados. “O ideal é optar por uma loção de limpeza hidratante, que contém na composição substâncias como glicerina, bepantol, óleos essenciais e manteigas”, indica Tonya.



Outra dica da especialista para evitar o ressecamento corporal é aplicar um óleo natural, como o de amêndoas ou girassol, por exemplo, antes de entrar no banho. “Esse produto irá formar uma camada protetora na pele, evitando que o sabonete faça uma limpeza excessiva e, consequentemente, deixe a pele com o aspecto rígido”, aconselha.



E aí, curtiu as dicas? Então aproveite para conferir, também, dicas de produtos indicados por Tonya para apostar durante o clima frio. Ah, e não se esqueça que consultar um dermatologista antes de criar sua rotina de cuidados é essencial, hein?

1. CeraVe, Loção Hidratante Corporal: https://amzn.to/3kMZeX3