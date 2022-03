Cuidados com a pele: 8 produtos esfoliantes para incluir na rotina de beleza

Não é segredo que a esfoliação é essencial para uma pele mais bonita e saudável, não é mesmo? Além de eliminar as células mortas, essa etapa da rotina de beleza promove maciez, estimula a circulação sanguínea, uniformiza a tonalidade e previne o envelhecimento precoce.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 8 produtos esfoliantes que vão te conquistar desde o primeiro uso! Dá uma olhada e não deixe de garantir os seus favoritos:

1. Esfoliante Corporal Terrapeutics Castanha do Brasil, Granado: https://amzn.to/35KU61w

Formulado com base natural de açúcar enriquecida com manteiga de cupuaçu e óleo de castanha, esse esfoliante corporal da Granado elimina as células mortas sem ressecar a pele. Além disso, garante hidratação prolongada e muita maciez.