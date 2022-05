Cuidados com a pele: 7 produtos indispensáveis para a sua rotina

Nada melhor do que garantir um momento de autocuidado e bem-estar no dia a dia e apesar da rotina corrida, não é mesmo? E para que este momento seja completo, é importante levar em conta que os cuidados com a pele merecem uma atenção especial! Afinal, hoje, existem diversos produtos capazes de tratar e garantir uma epiderme saudável, hidratada e ainda mais linda.

Pensando nisso, selecionamos 7 produtos de ótima qualidade - sendo alguns deles lançamentos imperdíveis - para você conferir e garantir na sua rotina de produtinhos essenciais o quanto antes.

Confira e escolha seus favoritos:

1. Sérum renovador para área dos olhos Optimal Hydration, Cetaphil: https://amzn.to/3P2S7Yu

Com textura leve, este sérum para a área dos olhos, que é lançamento da Cetaphil, garante uma hidratação intensa e prolongada por até 48 horas, revitaliza a região, diminui olheiras e linhas finas, aumenta a firmeza da pele e proporciona uma aparência suave e revigorada.