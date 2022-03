Cuidados com a pele: 6 produtos para a área dos olhos

Enriquecida com suco de laranja e ácido hialurônico, a máscara Hidra Bomb da Garnier suaviza e clareia bolsa e olheiras.

Quando o assunto é skincare, não podemos esquecer da área dos olhos, não é mesmo? Pensando nisso, para te ajudar a potencializar a rotina de beleza e tratar essa região tão delicada do rosto, preparamos uma lista com 6 produtos incríveis que vão diminuir rugas, bolsas, olheiras e outros sinais de cansaço. Dá uma olhada:

Com textura leve e de rápida absorção, o Creme para Olhos Revitalift Hialurônico da L’Oréal Paris conta com ácido hialurônico em sua fórmula e promete 24 horas de hidratação intensa. Além disso, preenche linhas de expressão e garante uma pele mais jovem.

Formulada com ouro e acetil tetrapeptídeo, essa máscara incrível da Belliz reduz as olheiras, promove hidratação intensiva para a área dos olhos e possui ação anti-idade.

Além de reduzir o aparecimento de rugas leves, inchaços e olheiras, esse creme da The Body Shop protege, acalma e deixa a pele mais suave e super macia.

4. Creme Hidratante Contorno dos Olhos Vitamina E, The Body Shop: https://amzn.to/3upy2SL

Com colágeno, extrato de chá verde e vitamina E em sua fórmula, a Máscara de Colágeno Para os Olhos da Océane hidrata, melhora a aparência de linhas de expressão, minimiza olheiras e outros sinais de cansaço.

6. Gel Creme Área Dos Olhos Vitamina C, Tracta: https://amzn.to/3u1b8AK

Com ação antioxidante, clareadora e antissinais, esse creme da Tracta atua diretamente na redução de bolsas e olheiras. Formulado com 5% de vitamina C nanoencapsulada, ele garante resultados visíveis em até 7 dias de uso.