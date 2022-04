Cuidados com os pés: 8 produtos incríveis para a rotina

Os nossos pés também precisam de atenção na rotina de cuidados com a pele, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 8 produtinhos incríveis que vão garantir muuita hidratação e maciez. E tem de tudo: esfoliante, máscara e mais!

Dá uma olhada:

1. Ureadin Podos Hidratante, ISDIN: https://amzn.to/3EwgSXm

Com textura leve e de rápida absorção, o Ureadin Podos da ISDIN reduz as asperezas, rugosidades e espessamento da pele do calcanhar e da planta do pé. Além disso, garante 24 horas de hidratação prolongada.