Cuidados com o cabelo: especialista aponta tendências e tons em alta neste outono

Não é segredo que, com a mudança de estação, novas tendências chegam com tudo no mercado da beleza, não é mesmo? Se no verão as mechas douradas eram grandes apostas, o outono traz novidades de tons para você se inspirar. Segundo a cabeleireira visagista e empresária Natali Morel, as cores avelã, conhaque, chocolate e mel estão em alta e prometem dominar salões por todo o país. “Estamos apostando em tons vibrantes e que tragam a sensação de cabelos mais ‘quentes’”, explica.

De acordo com a cabeleireira, os cabelos iluminados sem muito contraste e as cores sólidas também serão fortes tendências. “Há muitas pessoas querendo escurecer os cabelos, mas sem seguir a linha de uma cor escura e chapada. Outono é uma fase de renovação dos fios, inclusive, é até muito comum que eles caiam mais neste período. Por isso, vale a pena renovar o corte para evitar pontas ralas”, indica a especialista.

E se o clima traz novas tendências, os cuidados também mudam. Desta vez, serviços de tonalização e matização devem ser mais procurados, já que são os responsáveis por reavivar a cor dos fios sem deixá-los sensíveis. Outra dica de Natali Morel é evitar lavar os fios com água quente. “Além de desequilibrar a saúde do couro cabeludo, o hábito desbota mais a cor”, explica.

Agora, para quem deseja evitar o frizz em dias mais úmidos, a sugestão é aplicar de 5 a 10 gotas de óleos e séruns nas madeixas ainda molhadas. “Isso cria uma película protetora nos fios”, garante a especialista.

Curtiu as dicas? Para te ajudar a garantir todos os cuidados ideais com o seu cabelo, selecionamos alguns produtos indispensáveis para o dia a dia e que estão disponíveis na Amazon! Confira e garanta seus favoritos:

