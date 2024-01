Cuidados com o cabelo: confira os maiores benefícios do óleo capilar

Confira os benefícios do óleo capilar e escolha seu favorito para adicionar na rotina

Nada melhor do que garantir produtos de qualidade para cuidar das madeixas, não é mesmo? Indispensáveis para a rotina, os óleos capilares podem ser utilizados como protetores térmicos, finalizadores, reparadores ou, até mesmo, como um boost do tratamento com outros produtos. Eles são capazes de nutrir, hidratar, proteger e revitalizar os fios, garantindo um cabelo ainda mais saudável. Demais, né?

Pensando nisso, preparamos uma lista com 11 óleos capilares que não podem faltar no seu dia a dia e você precisa conhecer. Olha só:

1. Sérum capilar Frizz Dismiss, Redken: https://amzn.to/3RXAkUJ

Este sérum anti-frizz promove o controle do volume causado pela umidade, deixando os fios sob controle.

2. Argan Oil, Lola Cosmetics: https://amzn.to/4aWTUJm

Com fórmula leve e toque seco, esse óleo garante controle do frizz e maciez das madeixas. Além disso, retarda o envelhecimento dos fios, restaura a fibra capilar, fortalece, nutre, revitaliza o couro cabeludo e minimiza o desgaste provocado pela poluição, sol, vento, secador e processos químicos.

3. Óleo extraordinário, Elseve, L’Oréal Paris: https://amzn.to/4aSQiYO

Com 6 óleos de flores preciosas, esse item nutre e hidrata os fios, possui ação anti frizz, protege contra as agressões e garante brilho, maciez e vitalidade.

4. Oil Reflections Light, Wella Professionals: https://amzn.to/48NcnGv

Com tecnologia que deixa a sensação de fios mais densos, esse óleo nutre na medida e deixa o cabelo com brilho instantâneo. Pode ser usado para proteger os danos causados pela química, pré-shampoo ou tratamento noturno.

5. Óleo disciplinante Liso Mágico, Lowell: https://amzn.to/3RWj967

Esse óleo poderoso ajuda a garantir o brilho e o movimento dos fios, além de disciplinar e eliminar o frizz, selar as cutículas e prolongar o efeito liso.

6. Blend de óleos vegetais, Widi Care: https://amzn.to/3SeXl6R

Rico em vitamina E, ômega 6, ômega 3 e ácidos graxos em sua fórmula, esse blend de óleos vegetais é indicado para todos os tipos de curvaturas, umecta os fios altamente ressecados e ajuda nos tratamentos intensivos.

7. Gorgeous Shine Oil, Braé Revival: https://amzn.to/3Sd0N1Q

Com alto poder de brilho para cabelos fragilizados, este sérum repara as pontas de cabelos que passaram por processos químicos, além de nutrir as madeixas.

8. Óleo Nutri Diamond, Siàge, Eudora: https://amzn.to/3SgGW20

Com ação antioxidante, esse óleo recupera a espessura dos fios e oferece nutrição desde a raiz, garantindo resultados extraordinários para as madeixas.

9. Dark Oil, Sebastian Professional: https://amzn.to/3Se1SXo

Esse óleo de styling suaviza as cutículas capilares e facilita os penteados, unindo tratamento com finalização. Sua fórmula intensa, mas leve, protege contra os raios solares, controla o frizz, garante brilho e aumenta a suavidade por até 48 horas.

10. Óleo Elixir Ultime, Kérastase: https://amzn.to/3HiOJ9g

Ideal para todos os tipos de cabelo, esse óleo oferece nutrição profunda, brilho radiante e proteção térmica até 230°C. Enriquecido com óleo de marula e camélias preciosas, reduz as pontas duplas e suaviza a fibra capilar para o controle duradouro do frizz.

11. Argan Oil, Inoar: https://amzn.to/3RXAPxV

Com fórmula leve e hidratante, esse óleo oferece múltiplos tratamentos e finalizações. Pode ser usado como potencializador de químicas e reparador de fios, sela as cutículas, preserva a cor, e protege o cabelo do calor do secador ou prancha.

