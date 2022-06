Cuidados com o cabelo: confira dicas para encontrar o tom de mecha ideal dos seus fios

Professora e hair stylist, Natali Morel oferece três dicas infalíveis para te ajudar na escolha do tom

Redação Publicado em 03/06/2022, às 14h16

Você já ouviu falar em contraste pessoal? Queridinha no mundo da moda e beleza, a técnica é utilizada para quem deseja definir uma paleta de cores de looks, tons de make e até nuances das mechas. A teoria, que leva em consideração a diferença entre as cores do cabelo, pele, boca, olhos e sobrancelha, é fundamental para que haja harmonia entre a tonalidade dos fios e a beleza natural de cada pessoa.

Para Natali Morel, hair stylist, especialista e professora de mechas, o tom de pele, o tipo de cabelo e até a personalidade da pessoa são essenciais para escolher a mecha ideal. “A mulher precisa pensar, antes de tudo, qual é a imagem que ela quer passar. O cabelo é um acessório que não trocamos no dia a dia, e ele fala muito sobre o nosso posicionamento. Naturalmente, cores quentes são mais comunicativas, e cores frias mais introvertidas. Por isso, um ponto que eu considero importante na escolha do tom dos fios é o tipo de profissão da pessoa, o momento atual que ela está vivendo, entre outras questões”, ressalta a empresária.

E para ajudar as mulheres na escolha do seu tom de mecha ideal, Natali Morel oferece algumas dicas:

1. Atenção especial ao tom e subtom da pele:

“É super importante levar em consideração o tom de pele da pessoa e, principalmente, o seu contraste. Não parece, mas o subtom também influencia muito na seleção e faz toda a diferença. Mulheres de pele quente harmonizam muito com cabelos mais iluminados em volta do rosto, principalmente desde a raiz. Já mulheres de subtom frio harmonizam melhor com pouca quantidade de mechas, se possível distante da raiz, cores fechadas favorecem muito mais. Porém, não é só o tom que precisa de atenção”, explica Natali.

2. Vá além do contraste pessoal na hora de escolher a cor:

“Em relação ao tom da mecha, eu gosto de buscar isso na personalidade de cada cliente, seguindo os quatro temperamentos humanos. E costumo indicar tons quentes para mulheres coléricas/ sanguíneas e tons frios para fleumáticas/melancólicas”, acrescenta.

3. Entenda qual desenho de mecha fica melhor no seu rosto:

“As mechas são os desenhos dos cabelos e cada tom precisa se adequar ao capilar. Por exemplo, cabelos cacheados e crespos precisam de técnicas diferentes. Eu gosto de usar técnicas a mão livre onde criamos um desenho totalmente personalizado. Já os que têm fios brancos, utilizo mechas finas que criam uma ilusão de ótica e camuflam os brancos”, explica a especialista em mechas.

E aí, curtiu as dicas? Para te ajudar a manter os cuidados com o cabelo no dia a dia, preparamos também uma lista com indicações de produtos incríveis e que você não pode deixar de adicionar na rotina. Olha só:

1. Kit Wella Invigo Nutri-Enrich: https://amzn.to/3aq2E04

Reprodução/Amazon

2. Cronograma capilar Be(M)dita Ghee, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3m5HyXk

Reprodução/Amazon

3. Kit Truss Night Spa + Uso Obrigatório: https://amzn.to/3zgq6qY

Reprodução/Amazon

4. Gorgeous Volume, Texturizador, Braé: https://amzn.to/3zetlPl

Reprodução/Amazon

5. Leave-in, Uniq One, Revlon Professional: https://amzn.to/3NHdIUO

Reprodução/Amazon

6. Óleo nutritivo Mythic Oil, L’Oréal Professionnel Paris: https://amzn.to/3Ngq2vd

Reprodução/Amazon

7. Cicatri Renov, creme de tratamento, L’Oréal Paris, Elseve: https://amzn.to/3NSfoLm

Reprodução/Amazon

8. Máscara Super Hidratante, Morte Súbita, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3aksX7Q

Reprodução/Amazon

9. Clareador Biondina, Anaconda Cosméticos: https://amzn.to/3GHLLKj

Reprodução/Amazon

10. Selador de cutículas, pH Balancer, K.Pro: https://amzn.to/3mfDfIN

Reprodução/Amazon

11. Creme de pentear modelador, Encrespando a Juba, Widi Care: https://amzn.to/3NgOvAD

Reprodução/Amazon

Sobre Natali Morel

Formada em designer de corte pela Academia Pvot Point e pela Academia Brasileira de Tricologia (ABT), Natali Morel é cabeleireira visagista, terapeuta capilar, empresária e educadora. Com seus cursos on-line, já formou mais de 4 mil cabeleireiros em todo país com o seu método de mechas, transformando-se assim em uma das profissionais referências na área de Beleza. Atualmente, está à frente do seu salão Beauty Club, em Dourados no Mato Grosso do Sul, e da Escola CS.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ