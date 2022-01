Cuidados com o cabelo: 6 produtos para combater as pontas duplas

Deseja acabar com as pontas duplas e ressecadas? Então está no lugar certo! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 6 produtos incríveis que vão fazer a diferença na sua rotina de cuidados com o cabelo. Dá uma olhada:

1. Apertem Os Cintos A Ponta Dupla Sumiu, Lola Cosmetics

Rico em antioxidantes e nutrientes, esse gloss leave-in da Lola Cosmetics promove uma reparação total nos fios danificados e garante um cabelo mais macio.