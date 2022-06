Cuidados com as mãos: 5 cremes que vão garantir maciez e proteção

Formulado com óleos essenciais relaxantes e extratos antioxidantes de açaí, manga e pitanga, o Creme de Mãos da BeBrasil é vegano, garante hidratação profunda, possui rápida absorção e conta com uma fragrância suave e deliciosa.

2. Creme Para As Mãos Sakura No Ki, The Body Shop: https://amzn.to/3ODbuXm

O Creme Sakura No Ki da The Body Shop hidrata e protege a pele do ressecamento. Além disso, é feito com manteiga de karité e possui uma fragrância incrível de flor de cerejeira.