Cuidados com a pele: 6 produtos para a hora do banho

Selecionamos 6 produtos que vão fazer a diferença na hora do banho

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 16h00

Você sabia que os cuidados com a pele podem começar na hora do banho? Pensando nisso, preparamos uma lista com esfoliantes, sabonetes líquidos, géis e outros produtos que vão garantir uma pele mais limpa, macia e hidratada! Dá uma olhada: 1. Nivea Sabonete Líquido Óleo de Banho: https://amzn.to/3x7jvLg Feito com 55% de óleos naturais, esse produtinho incrível limpa a pele delicadamente, hidrata, prolonga o bronzeado e promove maciez.

Reprodução/Amazon

2. Shower Gel Esfoliante Cristais de Quartzo e Argilas, D'agua Natural: https://amzn.to/35WiUAm Podendo ser utilizado no corpo e no rosto durante o banho, esse shower gel esfoliante possui os benefícios das argilas verde e rosa, remove as células mortas e as impurezas da pele, auxilia nos tratamentos celulite, gordura localizada e flacidez.

Reprodução/Amazon

3. Esponja De Silicone Para Banho - Bath Silicon Esponge, Océane: https://amzn.to/3jmObnW Com cerdas super macias e siliconadas, essa esponja de banho da Océane remove as impurezas, massageia a pele e estimula a circulação sanguínea.

Reprodução/Amazon

4. Esfoliante Corporal para Banho, Nivea: https://amzn.to/3x3XXiI Enriquecido com pérolas azuis e vitamina E, esse esfoliante corporal para banho remove as impurezas, células mortas e garante uma pele mais macia e suave.

Reprodução/Amazon

5. Atoderm Óleo de Banho, Bioderma: https://amzn.to/3h3LmGR Com uma fórmula que acalma e protege a pele, esse óleo de banho da Bioderma garante 24 horas de hidratação, ajuda a fortalecer a resistência da pele e proporciona uma deliciosa sensação de conforto.

Reprodução/Amazon

6. Hidratante Desodorante para Banho, Nivea: https://amzn.to/3jmObnW Perfeito para peles secas, esse hidratante de banho é formulado com óleo de amêndoas, possui ação desodorante, textura cremosa e de rápida absorção, hidrata intensamente e garante uma pele macia e suave.

Reprodução/Amazon