Crescimento saudável: 7 produtos para a rotina de cuidados capilares

Enriquecido com ginkgo biloba, esse tônico de uso diário da Lola Cosmetics fortalece o folículo capilar, evita a queda, promove fibras saudáveis e super resistentes.

Deseja ter um cabelo mais longo, forte e saudável? Então você está no lugar certo! Preparamos uma lista com 7 produtos incríveis que vão fortalecer a fibra capilar e acelerar o crescimento das madeixas, garantindo fios mais resistentes e bonitos. Confira:

2. Máscara de Tratamento Pantene Bambu:

Com óleo de rícino, cafeína, pro-vitaminas e extrato de bambu em sua fórmula, essa máscara nutritiva da Pantene promove força, flexibilidade e crescimento da raiz até as pontas. Além disso, reforça as áreas fragilizadas da fibra capilar, garantindo fios mais macios e resistentes.