Creme facial noturno: 5 produtos incríveis para a sua rotina de skincare

Selecionamos 5 hidratantes faciais que vão fazer a diferença nos cuidados com a sua pele

Que tal incluir um bom hidratante noturno na sua rotina de skincare? Para te ajudar a escolher os melhores, preparamos uma lista com 5 opções incríveis que estão disponíveis no site da Amazon e vão trazer resultados incríveis! Ah, mas não se esqueça que, antes de garantir qualquer item para cuidar da sua pele, é super importante consultar um especialista para descobrir quais produtos são mais indicados, hein?

Dá uma olhada:

1. Loção Hidratante Noturna Tea Tree

Com óleo de tea tree orgânico e textura em gel, essa loção hidratante da The Body Shop controla a oleosidade, ajuda a reduzir imperfeições e hidrata a pele durante a noite.

2. Creme Revitalift Hialurônico Noturno, L'Oréal Paris

Com ácido hialurônico, esse creme noturno hidrata profundamente por 24 horas, preenche as linhas de expressão e revitaliza a pele.

3. Gel Creme Revivre Anti-idade Noturno Anna Pegova

Esse creme anti-idade noturno restaura a pele, uniformiza o tom e proporciona viço.

4. Creme Facial Noturno Vidro, Ekilibre Amazônia

Feito com 4 frutas, esse creme vegano renova, rejuvenesce, ilumina e revitaliza a pele. Além disso, ajuda a eliminar olheiras e clarear manchas.

5. Creme Facial Noturno Nivea

Com rápida absorção, esse creme noturno da Nivea hidrata profundamente e ajuda na renovação celular da pele.

