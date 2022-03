Creme facial: 6 opções para a rotina de skincare

Enriquecido com ácido hialurônico, extrato de magnólia e creatina, esse creme facial diurno da NIVEA promove renovação celular e garante resultados em duas semanas de uso. Com FPS 30 e textura suave de rápida absorção, ele reduz rugas e linhas de expressão, melhora a firmeza da pele e desacelera o processo de envelhecimento.

Com textura leve, ação anti-idade e ácido hialurônico em sua fórmula, o creme facial L'Oréal Paris Revitalift Hialurônico Diurno preenche as linhas de expressão, hidrata intensamente por 24 horas e garante uma pele mais tonificada.

5. Face Care Intensive Antissinais Reparador, Neutrogena: https://amzn.to/3LmEWij

Formulado com vitamina C, colágeno hidrolisado e niacinamida, o Face Care Intensive Antissinais Reparador da Neutrogena é oil free, possui textura super levinha, promove hidratação com toque seco, combate e previne os principais sinais do envelhecimento e uniformiza o tom da pele.