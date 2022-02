Cozinha: 5 cafeteiras de qualidade para você conferir

Selecionamos cafeteiras com ótimas avaliações na Amazon

Um cafezinho cai bem a qualquer hora do dia, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com algumas cafeteiras incríveis para você garantir e utilizar no seu dia a dia. Confira e escolha sua favorita:

1. Cafeteira Italiana Moka, Casita:

Perfeita para quem gosta de um café mais denso e aromático, essa cafeteira conta com caldeira onde se coloca água, um filtro funil intermediário permanente para o pó do café, e um compartimento superior que recebe o café produzido.

2. Cafeteira, Coffe Express 15 Bar, 110V, Philco:

Com filtro removível, esta cafeteira conta com bico vaporizador para deixar as bebidas mais espumantes e saborosas, pressão de 15 bar e reservatório de água com graduação que indica o nível de água; fora que ela permite que você prepare 2 cafés simultaneamente.

3. Nespresso Inissia Cream, Cafeteira, 110V:

Esta cafeteira com aquecimento de 25 segundos é leve, compacta e prática de utilizar. Além de preparar duas medidas de café (espresso e lungo), possui compartimento para até 6 cápsulas usadas, modo de economia de energia programável, desligamento automático após 9 minutos sem uso e muito mais.

4. Cafeteira Single, Vermelho, 110v, Cadence:

Pensada para facilitar a vida de quem tem uma cozinha compacta, esta cafeteira prepara 2 cafés ao mesmo tempo, possui design moderno e oferece agilidade.

5. Cafeteira Automática Com Moedor de Grãos, Le Cook:

Fácil de limpar, esta cafeteira possui moedor de grãos embutido, função aquecimento, filtro de aço inox e design elegante.

