Cozinha: 12 utensílios indispensáveis para o dia a dia

Espremedor, colheres, batedor e muitos outros itens disponíveis na Amazon para você garantir

Se você deseja garantir novos utensílios de cozinha para deixá-la ainda mais funcional e prática, está no lugar certo! Preparamos uma lista com 12 produtos que você precisa garantir no dia a dia, como espremedor, colheres, batedor, cortador de alimentos e muito mais.

E para garantir 20% off em qualquer produto desta página especial, basta adicionar o cupom COZINHA20 no final da compra. Demais, né? Confira nossa seleção e garanta seus itens favoritos:

1. Pinça, Cuisinart: https://amzn.to/3IRxddF

2. Conjunto para mini picolés, Chef’n: https://amzn.to/3lTS5rC

3. Separador de gordura, Oxo: https://amzn.to/3KxkAFZ

4. Prensa de tortilha, Imusa: https://amzn.to/3Sq6ZlM

5. Espremedor, Cooking Light: https://amzn.to/3IsnA3B

6. Conjunto de coadores, Uniware: https://amzn.to/3XT8JVK

7. Conjunto de colheres de madeira, Karma: https://amzn.to/3SufxYX

8. Cortador de alimentos, Norpro: https://amzn.to/3Kxhstx

9. Escorredor e coador de vegetais, Reston Lloyd: https://amzn.to/3Y15j34

10. Espremedor de batata, HIC Harold Import Co.: https://amzn.to/3ZfZIHk

11. Espremedor de hambúrguer, Weston: https://amzn.to/41BDdif

12. Batedor, Nordic Ware: https://amzn.to/3SukO2t

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy