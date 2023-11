Cozinha: 11 itens em oferta na Black Friday da Amazon

Liquidificador, fritadeira, cafeteira e muitos outros itens por ótimos preços nessa data especial

A Black Friday da Amazon está acontecendo e, se você deseja garantir itens de cozinha incríveis para o dia a dia, não pode perder essas dicas! Preparamos uma lista com 11 produtos que estão com ótimos descontos no site da Amazon e não podem faltar na sua rotina. Tem de tudo: liquidificador, fritadeira e muito mais!

Confira e descubra mais detalhes sobre a Black Friday e suas ofertas clicando aqui:

1. Liquidificador com filtro, Britânia: https://amzn.to/3sFLchz

Com potência de 1200W, 12 velocidades, função Pulsar e função Ice, esse liquidificador é ideal para preparar diversos tipos de alimentos. Acompanha filtro, que separa semente do suco e bagaço, além de tampa com orifício para adição de ingredientes durante o preparo.

2. Microondas multifunções, Britânia: https://amzn.to/40T6vsp

Esse microondas possui capacidade de 28 litros, além de funções de potência, relógio, timer e opções de cozinhar e descongelar por tempo ou peso.

3. Omeleteira Duo Plus, Britânia: https://amzn.to/3MYoMPA

Com esse item, você consegue fazer dois omeletes por vez, de forma super rápida e prática. O produto possui placas antiaderentes, que facilitam a limpeza, e base antiderrapante.

4. Fritadeira Air Fryer 2 em 1, Philco: https://amzn.to/3R1QHzk

Frite ou asse seus alimentos com muito mais praticidade. Esse item garante alimentos macios por dentro, crocantes por fora e muito saborosos. Tudo isso sem utilizar óleo!

5. Multiprocessador All in One Maximus, Philco: https://amzn.to/3sGWZw7

Esse multiprocessador oferece 800W de potência, duas velocidades e função Pulsar. É 12 em 1, funcionando como processador, liquidificador, espremedor e batedeira, além de acompanhar mais de 30 funções em um só produto e acompanhar acessórios.

6. Moedor de café, Hamilton Beach: https://amzn.to/49OFDxX

Com três níveis de moagem, esse item também possui controle de espessura de moagem e quantidade.

7. Purificador de água, Consul: https://amzn.to/47OW9vQ

Com design compacto e de simples instalação, esse purificador possui filtragem classe A, garantindo água de qualidade com um tamanho bem pensado para qualquer espaço.

8. Copo térmico com tampa, Stanley: https://amzn.to/40RvaO0

Resistente, durável e atemporal, esse copo possui preservação térmica de até 4,5 horas, com parede dupla com isolamento a vácuo e abridor acoplado à tampa.

9. Cafeteira Nespresso Vertuo Pop: https://amzn.to/47IjP52

Essa cafeteira oferece uma variedade completa de xícaras de café, desde um espresso mais suave e frutado até uma grande Mug, tudo ao toque de um botão e com um crema suave. Oferece uma seleção de mais de 30 cápsulas, incluindo geladas e aromatizadas.

10. Conjunto de panelas ColorStone, Euro: https://amzn.to/3uzIGKo

Esse conjunto de panelas conta com quatro peças de alumínio com antiaderente e tampa de vidro temperado.

11. Sanduicheira elétrica, Cadence: https://amzn.to/3RfgGEI

Ideal para preparar até dois sanduíches ao mesmo tempo, esse item é antiaderente, com aquecimento nas duas chapas, e grelha o alimento dos dois lados.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

