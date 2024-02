Cozinha: 10 itens mais vendidos na Amazon para você garantir

Liquidificador, mixer, panela e muitos outros produtos para equipar sua cozinha

Está procurando novos itens para equipar a sua cozinha? Então você não pode perder essa lista! Selecionamos 10 produtos que estão entre os mais vendidos na Amazon e prometem deixar a sua rotina ainda mais prática e simples. Tem de tudo: liquidificador, mixer, panela de pressão e mais!

Confira e escolha seus favoritos:

1. Liquidificador Turbo Power, Mondial: https://amzn.to/3SJMXD9

Com design moderno, esse liquidificador tem 2,2 litros de capacidade, 550W de potência e vem acompanhado de filtro em inox, para coar sucos e molhos. Também possui lâminas em inox, jarra resistente, sistema de encaixe rápido, três velocidades e função “Pulsar”.

Reprodução/Amazon

2. Balança digital, SF-400: https://amzn.to/3T3Ihtj

Essa balança suporta pesos de até 10kg, garantindo muita precisão e praticidade na hora de fazer suas receitas favoritas. O item é equipado com sistema de alta precisão de calibragem e tem múltiplas aplicações.

Reprodução/Amazon

3. Potes herméticos, Electrolux: https://amzn.to/3ORCi8p

Esse conjunto de potes contém 12 unidades de tamanhos diferentes, ideais para você armazenar seus alimentos com praticidade e segurança. Os itens possuem fechamento hermético e ajudam a manter os mantimentos frescos por mais tempo.

Reprodução/Amazon

4. Panela de pressão Vancouver, Tramontina: https://amzn.to/3wo2H7o

Perfeita para uso diário, essa panela de pressão é produzida em alumínio e conta com revestimento interno e externo em antiaderente Starflon Max, proporcionando cozimento dos alimentos de maneira uniforme e evitando que eles grudem. Resistente, ela possui três válvulas de segurança e seus cabos e alças são em baquelite antitérmico.

Reprodução/Amazon

5. Sanduicheira elétrica, Cadence Click: https://amzn.to/3uPmQCR

Com design único e inovador, essa sanduicheira possui pés embutidos mais firmes, chapas antiaderentes e fáceis de limpar, alça embutida e base porta-fio.

Reprodução/Amazon

6. Faqueiro, Tramontina: https://amzn.to/42STAYz

Produzido totalmente em aço inox, esse faqueiro com 24 peças é resistente e durável, deixando a composição da mesa ainda mais especial, já que os itens possuem um lindo acabamento.

Reprodução/Amazon

7. Chaleira elétrica, Agratto: https://amzn.to/3wo31D8

Essa chaleira elétrica possui tampa com trava de segurança, base de contato separada, trava de segurança, luz LED operacional e muito mais.

Reprodução/Amazon

8. Fritadeira Air Fryer Oven, Philco: https://amzn.to/48sk9oy

Com capacidade de 12 litros, esse item frita com pouquíssimo (ou nenhum) óleo e possui, também, a função de forno. Conta com seletor de temperatura com ajuste de 80 a 200°C, função “Desidratar”, painel digital com 9 funções pré-programadas, base antiderrapante e outros benefícios.

Reprodução/Amazon

9. Purificador de água elétrico, Electrolux: https://amzn.to/3wndGOx

Com design compacto, esse purificador otimiza o espaço do ambiente e conta com painel touch para proporcionar facilidade na seleção de temperatura e saída de água.

Reprodução/Amazon

10. Mixer Trikxer Pratic, Mallory: https://amzn.to/3uHtmM8

Este item possui três funções em um único lugar, funcionando como mixer, processador e batedor, para você preparar diversas receitas incríveis. Conta com 500W de potência para misturar os ingredientes com agilidade, lâminas e braço em aço inoxidável, e acompanha um copo medidor, mini processador de alimentos para picar e triturar ingredientes e um batedor de claras em neve.

Reprodução/Amazon

