Corpo e banho: 6 produtos incríveis para incluir na rotina de cuidados

Formulado com 55% de óleos naturais, esse sabonete líquido corporal da NIVEA cria uma espuma cremosa para limpar a pele sem ressecar. Com uma fragrância floral deliciosa, ele promete uma pele macia e sedosa.

Deseja conhecer novos produtos e turbinar a sua rotina de cuidados? Então você está no lugar certo! Preparamos uma lista com 6 itens incríveis que vão deixar o seu banho mais relaxante e a sua pele mais hidratada. Dá uma olhada:

Enriquecido com óleo de apricot, esse esfoliante corporal promove uma esfoliação profunda que remove células mortas, elimina asperezas e estimula a renovação celular. Além disso, conta com propriedades nutritivas e promete mais hidratação e maciez.

Podendo ser usado na banheira, no chuveiro e como escalda-pés, os sais de banho da Granado são a escolha ideal para quem deseja um banho mais relaxante.

4. Shower Gel Lavender, Océane: https://amzn.to/3MKuxhI

Formulado com extrato vegetais e com um delicioso perfume de lavanda, esse shower gel da Océane limpa delicadamente, conta com alto poder hidratante, combate o stress e ajuda a relaxar.