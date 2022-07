Confira os Dispositivos Echo em ofertas antecipadas do Prime Day 2022

Confira as ofertas antecipadas em Dispositivos Echo no Prime Day 2022

As promoções mais esperadas do Prime Day finalmente chegaram e agora você pode garantir a sua Alexa para te auxiliar na rotina! O evento da Amazon oferecerá 48 horas de ofertas incríveis para você garantir os mais diversos produtos sem gastar muito, incluindo os seus dispositivos originais. Com as ofertas antecipadas do Prime Day 2022 - que ocorrerá entre os dias 12 e 13 de julho - garantem preços mais baixos nos Dispositivos Echo. Assim você pode ter toda a praticidade da assistente virtual Alexa dentro de sua casa. Organize rotinas, controle sua Casa Inteligente, faça ligações e muito mais apenas com o comando da sua voz. Nós selecionamos todos os dispositivos que estão em promoção para você conferir e encontrar aquele que mais se encaixa com você! Mas não deixe de passar pela página oficial do evento para ficar por dentro de todas as ofertas disponíveis. 1. Echo Dot (3ª Geração): https://amzn.to/3ADY2hA Smart speaker de maior sucesso da Amazon, sendo perfeito para qualquer ambiente. Ele pode ser controlado por voz, te oferecendo todos os benefícios da assistente Alexa. O modelo possui 4 microfones de longo alcance e alto-falantes de 1,6".

2. Echo (4ª Geração): https://amzn.to/3ym8oQD Ideal para quem curte um bom som, a quarta geração do Echo garante o melhor da música. Ele proporciona agudos altos, médios dinâmicos e graves profundos para a alta qualidade de som. Além de todas as vantagens da Alexa, você também pode utilizá-lo para aproveitar seu Fire Stick TV, garantindo alta qualidade de som para assistir suas séries e filmes favoritos.

3. Novo Echo Show 5 (2ª Geração, versão 2021): https://amzn.to/3yOcaE0 Veja todo o conteúdo da Alexa na sua frente com o Smart Display da Amazon, o Echo Show. Com tela de 5,5’’ e resolução de 960 x 480 pixels, você consegue assistir séries e filmes, exibir fotos, enviar avisos para outros dispositivos, além de ver as notícias na sua frente. Ah, e com a câmera de 2MP, você pode fazer ligações para seus amigos e família.

4. Echo Show 8 (1ª Geração): https://amzn.to/3bV1rOJ Assim como o outro modelo do Echo Show, você pode garantir todas as vantagens com esta versão do dispositivo. No entanto, o Echo Show 8 garante uma tela HD de 8" e som estéreo para você ter a melhor qualidade para organizar sua rotina.

5. Novos Echo Buds (2ª Geração): https://amzn.to/3Ik9vVy Leve a Alexa com você junto dos Echo Buds, os fones de ouvido wireless da Amazon. Eles possuem áudio dinâmico e cancelamento de ruído ativo para você ter a melhor qualidade na hora de ouvir música. Além disso, você também pode controlar a Alexa com sua voz e recarregar os fones com um estojo de recarga compatível que acompanha o dispositivo.

