Comédia, aventura, romance e mais: 12 séries incríveis para maratonar no Prime Video

Confira dicas de séries disponíveis na plataforma e que vão te conquistar

Está procurando novas séries incríveis para maratonar? Então está no lugar certo! Preparamos uma lista com 12 produções que prometem agradar fãs dos mais diversos gêneros e você precisa conhecer. Tem de tudo: comédia, aventura, romance e muito mais!

Para conferir todo o catálogo do streaming, basta se tornar um assinante Prime da Amazon! Por apenas R$14,90 ao mês, você garante acesso ao aplicativo e muitos outros benefícios, como Prime Reading, Prime Gaming, Amazon Music, frete grátis na compra de produtos elegíveis e outros. Demais, né?

Confira nossa seleção de séries e escolha sua próxima maratona:

1. Sr. & Sra. Smith:

Conheçam os Smiths: dois desconhecidos solitários, John e Jane, que abriram mão de suas vidas e identidades para se tornarem parceiros - na espionagem e no casamento.

Crédito: Reprodução

2. Expatriadas:

Tendo como plano de fundo a complexidade dos moradores de Hong Kong, a série retrata um grupo multifacetado de mulheres depois que um único encontro desencadeia uma série de eventos que alteram vidas.

Crédito: Reprodução

3. Na mira do júri:

A série de comédia estilo documentário narra o funcionamento dos bastidores de um julgamento do júri americano, pela visão de um jurado em particular.

Crédito: Reprodução

4. Yellowstone:

Conheça a luta, por vezes violenta, de uma família do interior de Montana, nos Estados Unidos, contra a reforma de sua propriedade. Comandada pelo patriarca John, a família Dutton tem um grande império latifundiário e se recusa a abrir mão das terras que herdou.

Crédito: Reprodução

5. Um lobo como eu:

Todo mundo carrega seu próprio passado ao entrar em um novo relacionamento, e com Gary e Mary não é diferente. Quando o universo de Mary se choca com o de Gary e sua filha Emma, de 11 anos, todos os sinais mostram que eles foram feitos para estarem juntos. Mas, conforme o relacionamento avança, os dois ficam cada vez mais apavorados de que o passado de cada um possa destruí-los.

Crédito: Reprodução

6. O verão que mudou minha vida:

Belly Conklin está prestes a completar 16 anos e está indo para seu lugar favorito no mundo, Cousins Beach, para passar o verão com sua família e os Fishers. Belly cresceu muito no ano passado e tem a sensação de que este verão será diferente de todos os verões anteriores.

Crédito: Reprodução

7. Modern Love:

Uma amizade improvável. A reaparição de um amor perdido. Um casamento em seu momento decisivo. Um encontro que pode não ter sido um encontro. Uma nova família não convencional. São histórias únicas sobre alegrias e tribulações de amor, cada uma inspirada por um artigo pessoal real da coluna do New York Times, “Amor moderno”.

Crédito: Reprodução

8. Daisy Jones and The Six:

Em 1977, Daisy Jones & The Six estavam no topo do mundo. Liderada por Daisy Jones e Billy Dunne, a banda passou da obscuridade para a fama. Então, depois de um show esgotado no Soldier Field de Chicago, eles desistiram. Agora, décadas depois, os membros da banda finalmente concordaram em revelar a verdade. Esta é a história de como uma banda icônica acabou no auge de seu poder.

Crédito: Reprodução

9. Fleabag:

Fleabag é uma mulher autêntica e inteligente, que está tentando retomar a sua vida após o luto, enquanto rejeita a ajuda de qualquer um que tente se manter ao seu lado durante sua crise.

Crédito: Reprodução

10. As flores perdidas de Alice Hart:

Depois de perder seus pais em um incêndio misterioso, Alice Hart, de 9 anos, é criada por sua avó Junia em uma fazenda de flores, onde descobre muitos segredos. Mas, anos depois, uma traição desenterrada faz com que Alice seja forçada a enfrentar seu passado.

Crédito: Reprodução

11. Reacher:

Quando o policial militar aposentado Jack Reacher é preso por um homicídio que não cometeu, ele se envolve em uma conspiração mortal repleta de policiais corruptos, empresários e políticos suspeitos. Contando apenas com sua sagacidade, ele deve descobrir o que está acontecendo em Margrave, na Geórgia.

Crédito: Reprodução

12. The office:

O gerente regional da Dunder Mifflin, Michael Scott, lidera a equipe do documentário e seu staff em uma viagem através de comportamentos inapropriados, comentários bem intencionados (mas errados), e inúmeras técnicas pobres de gerenciamento.

Crédito: Reprodução

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy