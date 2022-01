Cleane Fontenele traz opções de looks, makes e penteados para o Carnaval

Seja para curtir com os amigos ou em casa com a família, sem fantasia, maquiagem e penteados caprichados para o carnaval você não ficará! A Rainha das Dicas, Cleane Fontenele, que tem mais de 1 bilhão de visualizações em suas redes sociais, trouxe diversas dicas para te ajudar a ser a foliona mais atual do momento.

Segundo a influenciadora digital, os looks praianos estarão em alta e são ótimas apostas. “Os biquínis ou bodys, acrescentando alguns acessórios, se tornam versáteis, desde a hora do banho até a baladinha”, afirma Cleane, lembrando que as saídas de praia também são peças curingas.

Ela, que aproveitará a folia em Fortaleza (CE), com a família, investirá nos tons neons para cada dia do Carnaval. “Vou me organizar por cores. Vai ter o dia do pink, verde, azul e amarelo, com os acessórios temáticos das redes sociais, afinal, sou uma pessoa conectada”, diverte-se Cleane, embaixadora das dicas no Tik Tok, rede social em que acumula milhares de seguidores.

A Rainha das Dicas também acredita que menos é mais. “Harmonia é legal, então, se ousar no look, segure na maquiagem e vice-versa. O menos é mais até no Carnaval”, afirma Cleane Fontenele.

Confira as dicas da influenciadora digital para arrasar na maquiagem e no penteado:

1. Use lápis de olhos, delineador e rímel coloridos. “Pode associar o batom com a cor desses três itens. Lembrando que os tons neons e vibrantes estão em alta”, orienta a Rainha das Dicas.

2. Prepare uma pele natural e marque bem os olhos, com tons alegres e vibrantes, deixando a boca em um tom nude. “Fica incrível o resultado”, garante Cleane.

3. Invista em rabo de cavalo. “É sempre uma tendência e não precisa estar certinho, no centro da cabeça. Pode ser um pouco assimétrico para um lado o outro”, afirma.

4. Se optar por cabelos soltos, a dica é colocar uma bandana ou viseira. “Tranças e tererês também são válidas, mesclando fios em tons neons entre os cabelos”, indica a blogueira.

E aí, curtiu as dicas da influenciadora? Para te ajudar a arrasar na época mais animada do ano, selecionamos 7 itens que vão fazer a diferença no visual! Dá uma olhada:

1. Paleta De Glitter Neon - Linha Vibe Paleta 01, Zanphy: https://amzn.to/3KxmHqV