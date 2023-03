Chopeiras, cervejeiras e adegas: 7 opções incríveis para ter em casa

Confira opções de itens incríveis para ter em casa e armazenar suas bebidas

Se você está pensando em equipar sua casa com novos itens funcionais, está no lugar certo! Preparamos uma lista com 7 opções incríveis de chopeiras, cervejeiras e adegas para você armazenar suas bebidas da melhor forma possível. Demais, né?

Confira e garanta seus itens favoritos:

1. Chopeira PCHO05I, Philco: https://amzn.to/3yZpogk

Portátil, com temperatura ajustável e compatível com qualquer barril de 5 litros, este item possui display digital para verificação (sem comprometer a temperatura do barril), e sua refrigeração vai de 32°C a -1°C em torno de 6h. Para controle da bebida, o indicador do nível de chope é dividido em cinco níveis.

Reprodução/Amazon

2. Cervejeira 3 em 1, PCV142P, Philco: https://amzn.to/40rHl2F

Com três produtos em um, este item armazena vinhos, cervejas e até alimentos em um único lugar. Sua temperatura é ajustável, de -8°C a 16°C, e possui um sistema de refrigeração por compressor e sistema de ventilação interno. Além disso, o item possui design com display digital, porta de vidro, iluminação interna LED e prateleiras reguláveis.

Reprodução/Amazon

3. Refrigerador de bebidas, Gelopar: https://amzn.to/3LJcz1b

Com porta de vidro duplo temperado, este item é indicado para conservação e exposição de cervejas e soft drinks (como água, sucos e refrigerantes). Conta com 11 níveis de temperaturas, de -5°C a 5°C, prateleiras aramadas com três níveis reguláveis, corpo interno revestido e iluminação LED interna.

Reprodução/Amazon

4. Adega climatizada PH16E, Philco: https://amzn.to/40Kpbtp

Com baixo nível de ruído e consumo de energia, esta adega elegante e moderna é perfeita para quem ama vinhos! Possui capacidade para 16 garrafas - sendo 48 litros - e mantém as bebidas na temperatura ideal para servir. Além disso, conta com porta de vidro triplo e LED interno.

Reprodução/Amazon

5. Frigobar, Midea: https://amzn.to/3ZadYki

Ideal para áreas de lazer de todos os portes, este frigobar é super prático. Com capacidade para 93 litros, conta com um compartimento “gela rápido” para acelerar o resfriamento dos alimentos e bebidas; compartimentos inteligentes de latas e três prateleiras de vidro; e termostato ajustável para controle de temperatura.

Reprodução/Amazon

6. Chopeira BCHO05I, Britânia: https://amzn.to/42r9kl3

Essa chopeira para barril de 5 litros pressurizado conta com torneira de fácil manuseio, bandeja coletora removível e mantém o chope gelado na temperatura de 2°C. Perfeito, não é mesmo?

Reprodução/Amazon

7. Adega 12 garrafas, Electrolux: https://amzn.to/3Z4JxvX

Com capacidade para 12 garrafas e porta de vidro, esta adega possui um touch control, display externo de temperatura, iluminação em LED interna e é super charmosa!

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy