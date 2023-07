Celular ideal: confira dicas para garantir o melhor aparelho para você

Confira dicas e modelos de celulares que vão fazer a diferença na sua rotina

Se você está procurando um novo celular, mas não sabe por onde começar a escolher, nós podemos te ajudar nessa missão! O site da Amazon conta com um guia completo de compras de celulares, indicando pontos que não podem ficar de fora na hora da sua decisão. Confira algumas dicas do que levar em conta sobre o seu próximo aparelho:

1. Principais funções

Antes de escolher o item, defina quais são os principais objetivos com o celular no seu dia a dia. Você pode optar por modelos mais básicos (que incluem acesso à internet, aplicativos, mensagens e ligações), para trabalho (com maior espaço para armazenamento e alto desempenho), para jogos (com alta definição, espaço para armazenamento e alta performance), para fotos e vídeos (bastante espaço de armazenamento, maior tamanho e definição da tela), com acessibilidade (teclas grandes, função SOS e facilidade de uso) e muito mais.

2. Defina seu orçamento

Marca, design, configurações e outras características influenciam o preço final do aparelho. Por isso, após definir suas principais funções, defina também o orçamento para o celular a partir delas.

3. Confira as configurações

Dentre as principais especificações de um aparelho, algumas devem ser prioridade na hora de sua escolha, como o tamanho da tela do celular, espaço para memória e armazenamento e qualidade da câmera. Afinal, dependendo de suas prioridades no uso do dispositivo, as melhores configurações podem mudar.

Gostou das dicas? Para facilitar ainda mais a sua escolha, confira opções incríveis de celulares que estão disponíveis no site da Amazon e garanta seu favorito:

1. iPhone 13, 128GB, Apple: https://amzn.to/3Orn2PR

Reprodução/Amazon

2. Smartphone Xiaomi Note 12S, 256GB: https://amzn.to/471xftA

Reprodução/Amazon

3. Celular Xiaomi Redmi Note 12, 128GB: https://amzn.to/3OE28NH

Reprodução/Amazon

4. iPhone 14, 128GB, Apple: https://amzn.to/3Q8vBQT

Reprodução/Amazon

5. Galaxy S22 Ultra, 256GB, Samsung: https://amzn.to/3QbFayg

Reprodução/Amazon

6. Smartphone Moto G52, 128GB, Motorola: https://amzn.to/3q3RxC1

Reprodução/Amazon

7. Galaxy A14, 128GB, Samsung: https://amzn.to/3OtPMr2

Reprodução/Amazon

8. Galaxy Z Flip4, 128GB, Samsung: https://amzn.to/3K9fyyb

Reprodução/Amazon

9. Galaxy Z Fold4, 256GB, Samsung: https://amzn.to/3Q8vzsh

Reprodução/Amazon

10. Smartphone Moto G22, 128GB, Motorola: https://amzn.to/44WBRiM

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy