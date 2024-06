Celebre a emancipação feminina com obras de autoras brasileiras que você precisa conhecer

Confira e adicione obras de três autoras para sua hora da leitura. Narcisa Amália , Nísia Floresta e Júlia Lopes de Almeida fogem do convencional com livros que vão surpreender você a cada página. Vem conferir e não deixe de adquirir os seus prediletos através da Amazon , hein?

SINOPSE: De 1853, é uma obra que defende a importância da educação feminina. Afinal, para a autora, o desenvolvimento de uma nação estava intrinsecamente ligado ao papel que a mulher ocupava na sociedade. Da condição feminina na Antiguidade à situação brasileira do século XIX, a escritora traça um panorama histórico do lugar da mulher no âmbito social. Por intermédio de dados oficiais, tece uma profunda crítica à educação das moças no Brasil.