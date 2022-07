Casa inteligente: 8 aparelhos para uma rotina mais prática e moderna

Controlado por voz, com o Echo Dot você pode pedir para a Alexa responder perguntas, criar alarmes, ler as notícias, tocar músicas, ligar para os amigos, controlar dispositivos de casa inteligente e muuuito mais.

Que tal ter uma rotina mais prática, moderna e super tecnológica? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com Echo Dor, Smart Lâmpada, aspirador de pó robô e outros dispositivos incríveis que vão garantir uma casa inteligente! Dá uma olhada:

Com controle de voz e aplicativo, a Smart Lâmpada pode ser controlada de qualquer lugar e a qualquer momento. Além disso, você pode programar horários de funcionamento e até mesmo escolher a temperatura, cor e intensidade da iluminação.

Prático e eficaz, o Aspirador de Pó Robô da Multilaser conta com escovas laterais, conjunto de sensores e painel com LED. Além de aspirar, ele também varre e passa pano sozinho para você. Legal, né?

Com comando de voz através da Alexa ou Google Assistente, o Smart Plug Max da Positivo Casa Inteligente possibilita que você ligue ou desligue seus aparelhos eletrônicos utilizando o celular ou a sua voz.

Ideal para quem busca mais segurança e tecnologia, essa fechadura digital da Intelbras possui abertura por senha e aviso sonoro de violação, alta temperatura e bateria fraca. Além disso, conta com display luminoso e teclado touch screen.

Além de ser perfeita para decorar o ambiente, a Smart Luminária da Elsys pode ser controlada por aplicativo ou comando de voz, conta com 16 milhões de cores, controle de intensidade e da temperatura da luz.

7. Fire TV Stick 4K: https://amzn.to/3nz4or4

Compatível com conteúdos em 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e HDR10+, com o Fire TV Stick 4K você pode aproveitar seus filmes e séries favoritas da Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Vivo Play e outros com ótima qualidade de imagem e som.