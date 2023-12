Casa e decoração: aparador, espelho e muitos outros itens para garantir neste Natal

Confira dicas de móveis, utensílios e itens de decoração para ter em casa

O Natal está chegando, então que tal aproveitar este fim de ano para renovar seus itens para casa - ou presentear alguém especial com produtos incríveis? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 11 dicas de móveis, utensílios e itens de decoração que você não pode deixar de conferir.

Olha só:

1. Aparador Buffet Retrô, RPM Móveis: https://amzn.to/3NmRHwN

Produzido em MDP de excelente qualidade, este aparador possui quatro portas e pés palito em madeira maciça.

Reprodução/Amazon

2. Kit 2 mesas de cabeceira, RPM Móveis: https://amzn.to/48gfKFt

Um kit de mesas de cabeceiras ideais para a lateral da cama! Cada uma conta com uma gaveta e nicho para decoração e organização.

Reprodução/Amazon

3. Jogo de cama King, Casa Dona: https://amzn.to/3t5bZnL

Perfeito para um colchão King, esse jogo de cama inclui um lençol de baixo com elástico e duas fronhas com detalhe em Ponto Palito. Com 400 fios, seu tecido é de microfibra com toque extra macio.

Reprodução/Amazon

4. Estante e painel, RPM Móveis: https://amzn.to/47W7IlI

O painel Smart foi confeccionado para você que busca sofisticação e praticidade em um só móvel. Produzido em MDP, possui duas prateleiras para organização do cômodo.

Reprodução/Amazon

5. Cobertor microfibra Queen, Paulo Cezar Enxovais: https://amzn.to/47PFjOb

Extremamente macio, leve e confortável, esse cobertor de dupla face é felpudo e possui um toque aveludado incrível.

Reprodução/Amazon

6. Espelho decorativo: https://amzn.to/48d6cLD

De fácil instalação, esse espelho será perfeito para decorar qualquer ambiente da sua casa!

Reprodução/Amazon

7. Quadro decorativo 3 peças, Shop-Vision: https://amzn.to/48epkJ7

Com qualidade premium, esse quadro decorativo de três peças é impresso em adesivo de alto brilho, aplicado em MDF espesso, e garante leveza e durabilidade.

Reprodução/Amazon

8. Abajur Eros Dome Rústico, Marry: https://amzn.to/3tdfxnM

Ideal para mesas de cabeceira, escritórios ou espaços de estar, esse abajur versátil e portátil oferece luz direcionada para leitura ou iluminação ambiente, proporcionando uma atmosfera acolhedora e relaxante.

Reprodução/Amazon

9. Estante para discos de vinil: https://amzn.to/47POFt2

Se você deseja uma decoração retrô para acomodar sua vitrola e discos de vinil, essa estante incrível é a opção ideal!

Reprodução/Amazon

10. Sapateira e banquinho, RPM Móveis: https://amzn.to/3GDj41F

Essa sapateira conta com um nicho decorativo, prateleiras organizadoras que acomodam até 8 pares de calçados e uma porta para organizar diversos itens.

Reprodução/Amazon

11. Aparador, Ditália: https://amzn.to/4auSYfl

Produzido em MDP, este aparador possui base superior, prateleiras que suportam até 5kg, graveta, puxador e porta-toalha metálicos.

Reprodução/Amazon

