Casa e cozinha: 6 eletroportáteis em oferta para garantir no Prime Day

Que tal aproveitar as ofertas do Prime Day para renovar os seus eletroportáteis? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com umidificador de ar, cafeteira e outros aparelhos incríveis que vão fazer a diferença no dia a dia. Dá uma olhada:

1. Liquidificador Oster: https://amzn.to/3PaoTq7

Com 12 velocidades, função pulsar e 1,7 litros de capacidade, esse liquidificador da Oster conta com jarra de vidro e lâminas com 4 facas em aço inox.