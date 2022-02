Câmeras, quadros e mais: 5 itens para quem deseja guardar momentos incríveis

Listamos itens que vão te ajudar a eternizar seus momentos preferidos

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 16h01 - Atualizado às 16h02

Se você adora registrar momentos especiais para reviver para sempre lembranças incríveis, não perca esta lista! Selecionamos 5 itens que vão te ajudar a guardar momentos memoráveis de uma maneira bem prática.

Dá uma olhada:

1. Câmera Instax Mini 11: https://amzn.to/3mCU3sQ

Com sistema de exposição automática, espelho de selfie para garantir o melhor enquadramento e flash ajustável de acordo com a luz do ambiente, a Instax Mini 11 promete uma experiência única!

2. Memory Board: https://amzn.to/3mN5FJN

Além de ser ótimo para complementar a decoração do ambiente, este item tem fácil fixação e também permite que você reúna fotos, lembranças e anotações em um único lugar.

3. Quadro Porta Rolhas, Kapos: https://amzn.to/3uJqwQT

Perfeito para dar de presente, este quadro é ideal para colecionar as rolhas de cada vinho aberto.

4. Mini Link Dark Denim: https://amzn.to/3BoQa1Y

Com dois modos de funcionamento, este produto permite que você imprima fotos diretamente do seu celular, de maneira prática e ágil.

5. Porta-retrato Conjunto de Parede: https://amzn.to/3mGVcQ6

Com design moderno, este porta-retrato é ideal para destacar suas fotografias favoritas.

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os preços do site da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ