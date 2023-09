Câmeras analógicas: confira seus benefícios e dicas de modelos incríveis

Confira dicas de câmeras analógicas que vão te conquistar

Uma câmera de qualidade faz toda a diferença na hora de capturar momentos importantes, não é mesmo? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, as câmeras digitais e até mesmo os cliques pelo celular vem tomando cada vez mais espaço no dia a dia. No entanto, as câmeras analógicas continuam conquistando os corações dos amantes de fotografia, já que possuem benefícios únicos!

Ao contrário das câmeras digitais, os dispositivos analógicos capturam as imagens a partir de filmes fotossensíveis, garantindo uma reprodução de cores e estética vintage que amamos em todas as imagens. Demais, né?

Pensando nisso, preparamos uma lista com 7 modelos de câmeras analógicas incríveis para você conhecer e garantir a sua favorita. Olha só:

1. Câmera Instax Mini 12: https://amzn.to/466Fnrn

Essa câmera garante uma experiência única, já que as fotos são impressas em 5 segundos e reveladas instantaneamente. A Instax Mini conta com flash ajustado automaticamente de acordo com a luz do ambiente, exposição automática, modo selfie e close up para fotos com aproximação e espelho para selfie.

Reprodução/Amazon

2. Câmera M38, Kodak: https://amzn.to/3RocliG

Essa câmera de filme reutilizável de 35 mm possui lente grande-angular de foco fixo, flash embutido e visor óptico para maior qualidade da imagem.

Reprodução/Amazon

3. Câmera instantânea Instax Mini 40, Fujifilm: https://amzn.to/3PxBtlM

Com design clássico de luxo, essa câmera possui exposição automática integrada, modo selfie e espelho. Além disso, acompanha alça de mão e duas pilhas!

Reprodução/Amazon

4. Box Câmera Polaroid Now e filme i-Type: https://amzn.to/45LI5Tu

Essa câmera conta com novo sistema de foco automático de lente dupla, sendo 103 mm para fotos convencionais e 95 mm para fotos tipo retrato. O item também possui temporizador de 9 segundos para disparo automático, visor para observação e flash. Esse box acompanha filme original para 16 fotos, cabo USB e alça de pescoço.

Reprodução/Amazon

5. Câmera Ultra F9, Kodak: https://amzn.to/3RyL1yH

Capture memórias com essa câmera de filme reutilizável de 35 mm! Conta com lente de foco fixa, enrolamento e rebobinamento manual do filme e interruptor para ligar e desligar o flash.

Reprodução/Amazon

6. Câmera Polaroid 600: https://amzn.to/3LhroXM

Compatível com filmes da série 600, essa máquina analógica possui design redondo dos anos 90, lente de fechamento com foco automático e flash embutido. Perfeita para tirar fotos e dar aquele ar vintage no look!

Reprodução/Amazon

7. Câmera Instax Square SQ1, Fujifilm: https://amzn.to/46aH3Al

Essa câmera combina funções práticas e design incrível, para quem deseja usar e abusar da criatividade. Além de imprimir as imagens de tamanho quadrado, possui auto-exposição para imagens brilhantes, espelho de selfie e modo selfie.

Reprodução/Amazon

