Cafeteiras: 8 opções incríveis para ter em casa

Confira 8 dicas de cafeteiras de ótima qualidade para quem ama a bebida no dia a dia

Não há nada melhor do que tomar aquele cafézinho ao acordar ou durante a tarde, não é mesmo? E se você ama a bebida, não pode perder essas dicas! Selecionamos 8 modelos de cafeteiras super práticas para você ter em casa, e que unem qualidade e ótimo custo-benefício.

Confira e escolha sua favorita:

1. Cafeteira elétrica Dolce Arome, Mondial: https://amzn.to/3roe64V

Com design sofisticado em aço escovado, essa cafeteira é perfeita para quem precisa de maior praticidade no dia a dia. Conta com uma jarra resistente, filtro permanente, porta-filtro removível, sistema corta-pingos e uma placa de aquecimento, que conserva a temperatura do café por mais tempo.

Reprodução/Amazon

2. Cafeteira Expresso Prima Latte II, Oster: https://amzn.to/3sXk0dX

Essa máquina semiautomática 3 em 1 é uma ótima opção para quem deseja preparar bebidas em pó, sachê ou cápsulas, além de possuir um reservatório de 600ml para água e leite. Possui sistema de bomba de 19 bar, espumador de leite automático, painel de controle e quatro formas de preparação: espresso, latte, latte macchiato e capuccino.

Reprodução/Amazon

3. Cafeteira Nespresso Vertuo Pop: https://amzn.to/3PnIJQ8

Essa cafeteira funciona exclusivamente com as cápsulas Nespresso Vertuo, incluindo opções geladas e aromatizadas, produzindo um creme aveludado de qualidade barista.

Reprodução/Amazon

4. Cafeteira elétrica Dolce Arome, Mondial: https://amzn.to/3PhvfW1

Comece seu dia de forma super prática! Esse aparelho possui indicador de nível de água, filtro permanente, porta-filtro removível, sistema corta-pingos, base com aquecimento e jarra de vidro super fácil de lavar.

Reprodução/Amazon

5. Cafeteira Dolce Gusto Mini Me, Arno: https://amzn.to/45TPlg1

Com um cursor de seleção, através dessa cafeteira, você pode preparar sua bebida na medida certa. Basta selecionar o nível de água indicado na cápsula e a temperatura, que ela para automaticamente quando o café estiver pronto. Além disso, possui reservatório de água com 800ml e pressão de 15bar, que garante um espresso super saboroso e encorpado.

Reprodução/Amazon

6. Cafeteira Single, Cadence: https://amzn.to/3r8LmgG

Para garantir uma praticidade ainda maior, essa cafeteira prepara até dois cafezinhos na hora, diretamente na xícara! Basta acrescentar o pó de café de sua preferência diretamente no filtro, acrescentar a medida de água no reservatório de 240ml e ligar! Ah, e o item também conta com proteção contra superaquecimento e bandeja antiderrapante para maior segurança.

Reprodução/Amazon

7. Cafeteira com copo térmico, Cadence: https://amzn.to/45STHnI

Com um design exclusivo e capacidade para até 400ml de café, esse item também acompanha um copo térmico para manter a sua bebida aquecida por muito mais tempo. Demais, né?

Reprodução/Amazon

8. Cafeteira automática Série 5400, Philips Walita: https://amzn.to/3EE0VzW

Esse item conta com 12 níveis de moagem e 12 variedades de bebidas, como espresso, americano e cappuccino. Além disso, possui sistema LatteGo para o preparo de cappuccino de forma simples, painel touch e intuitivo e é compatível para preparar cafés a partir do pó previamente moído.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy