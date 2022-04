Cafeteira, moedor e mais: 6 itens que vão conquistar os fãs de café

Se você é apaixonado por café ou deseja presentear um grande fã da bebida, está no lugar certo! De cafeteira a organizador de cápsulas, para te ajudar a acertar em cheio, preparamos uma lista suuper especial com 6 itens que todo amante de café vai querer ter em casa. Dá uma olhada:

1. Cafeteira Expresso Prima Latte II, Oster: https://amzn.to/3KAccmp

Com bomba profissional fabricada na Itália com 19 bares de pressão, essa cafeteira incrível da Oster é super versátil, permitindo usar pó, sachê ou cápsula. Além disso, conta com reservatório de leite com 600 ml, para preparar até 10 cappucinos.