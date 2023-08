Cafeteira, forno elétrico e mais: 8 eletroportáteis de cozinha em oferta na Amazon

Confira eletroportáteis incríveis para ter na sua cozinha e escolha seus favoritos

Se você está procurando novos eletroportáteis para renovar a sua cozinha, não pode perder essas dicas! Preparamos uma lista com 8 itens que estão em oferta no saldão do cliente da Amazon para você conhecer e escolher seus favoritos.

Confira detalhes de cada um e não esqueça de dar uma olhada em todos os produtos em oferta no saldão:

1. Miniprocessador Easy Cut, Cadence: https://amzn.to/3YO9qlo

Um dos principais aliados no pré-preparo de receitas, este miniprocessador é compacto, seguro, possui trava de acionamento e copo graduado, com capacidade de 350ml ou 350g.

2. Cafeteira elétrica Dolce Arome, Mondial: https://amzn.to/3QP2oLd

Comece seu dia com aroma e sabor! Essa cafeteira elétrica tem capacidade para servir até 18 xícaras da bebida. Conta com filtro permanente, porta-filtro removível, sistema corta-pingos, jarra de vidro e base com aquecimento. Sem contar que possui um design elegante e super compacto, né?

3. Chaleira Digital Glass, Philco: https://amzn.to/3QP2xhJ

Prepare chás, chimarrão, café instantâneo e muitas outras bebidas quentes de forma super prática e eficiente. Essa chaleira digital possui jarra de vidro, capacidade para até 1,7 litros de água fervida, desligamento automático e botão de abertura de tampa.

4. Grill toast, Britânia: https://amzn.to/3QJRPsI

Nada melhor do que um misto quente incrível no café da manhã, não é mesmo? Para isso, o grill é a opção ideal! Este item conta com placas onduladas com revestimento antiaderente, para que os alimentos não grudem, luzes de funcionamento de aquecimento, trava de fechamento e base antiderrapante. Perfeito para grelhar hambúrgueres, carnes, peixes e vegetais.

5. Pipoqueira My Lovely, Tramontina: https://amzn.to/3YJ2rd8

Com corpo de alumínio que proporciona cozimento rápido e uniforme, essa pipoqueira também possui revestimento interno e externo antiaderente, além de furos para saída de vapor, evitando que condense dentro da panela e umedeça as pipocas.

6. Panela elétrica de arroz, Britânia: https://amzn.to/44AfIX7

Fazer arroz pode ser super simples com essa panela elétrica! Com capacidade para cozinhar até 5 xícaras de arroz, ela conta com tigela de revestimento antiaderente, acompanha copo dosador e espátula elaborada com material especial para não riscar a tigela. Além disso, possui tampa vedada com alça, botão de travamento, saída de vapor e coletor de água.

7. Forno elétrico Family, Mondial: https://amzn.to/3smnne6

Agora você pode preparar aquela receita tamanho família sem preocupação. Esse forno elétrico possui capacidade para 36 litros e é ideal para aquecer, cozinhar, tostar, assar, gratinar e grelhar de maneira rápida e eficiente. Possui alta potência de 1600W, seletor de resistência com três opções de aquecimento interno e timer de 90 minutos.

8. Liquidificador com filtro, Britânia: https://amzn.to/3R6LXKr

Com 12 velocidades + função pulsar e potência de 1200W, esse liquidificador oferece eficiência, resistência e qualidade incríveis. Além disso, conta com função ice, que permite triturar o gelo com facilidade, e acompanha filtro que separa semente do suco e bagaço.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

