Cadeirinha, berço, fralda e mais: 23 itens em oferta que prometem facilitar a rotina do seu bebê

Aproveite o Esquenta Black Friday da Amazon para garantir itens incríveis para os pequenos

Redação Publicado em 15/11/2022, às 11h05

Se você está procurando por itens que vão facilitar a sua rotina e a do seu bebê, está no lugar certo! Para aproveitar as ofertas incríveis que estão acontecendo no Esquenta Black Friday da Amazon, selecionamos 23 itens por ótimos preços no site e que vão deixar a rotina dos pequenos muito mais prática, confortável e prazerosa! E tem de tudo: fraldas, cadeirinhas de refeição, berço, babador, carrinhos e muito mais!

Confira nossa seleção e garanta seus itens favoritos:

1. Fralda Huggies Supreme Care, 196 fraldas: https://amzn.to/3Gg8wqr

Reprodução/Amazon

2. Fralda Pampers Pants Ajuste Total: https://amzn.to/3fYHc5v

Reprodução/Amazon

3. Colônia infantil Huggies, Extra Suave: https://amzn.to/3OkcUH7

Reprodução/Amazon

4. Hidratante corporal Hydra Bebê com abacate orgânico, Mustela: https://amzn.to/3UCZuYP

Reprodução/Amazon

5. Girafa Pick a Block, Fisher Price, Mattel: https://amzn.to/3g4VktO

Reprodução/Amazon

6. Chocalho Chave de Atividades, Fisher Price, Mattel: https://amzn.to/3EFmRf3

Reprodução/Amazon

7. Almofada de elefante gigante, Buba: https://amzn.to/3AbAaBe

Reprodução/Amazon

8. Ginásio de atividades com piano Safari, Buba: https://amzn.to/3USTMSr

Reprodução/Amazon

9. Cadeira de refeição Cook, Cosco: https://amzn.to/3Uzq5pS

Reprodução/Amazon

10. Cadeira de refeição Minla, Maxi-Cosi, Essential Blush: https://amzn.to/3tvm7Ti

Reprodução/Amazon

11. Cadeirinha Evolutty, Cosco: https://amzn.to/3tuymzy

Reprodução/Amazon

12. Berço Iora Maxi-Cosi, Essential Blue: https://amzn.to/3gbybWu

Reprodução/Amazon

13. Baby Hug 4 in 1 Air Stone, Chicco: https://amzn.to/3EtFgv8

Reprodução/Amazon

14. Berço portátil Funny, Voyage: https://amzn.to/3Ahqm8O

Reprodução/Amazon

15. Copo Fun com canudo, NUK: https://amzn.to/3XdXUP5

Reprodução/Amazon

16. Travel System Mobi, Safety 1st: https://amzn.to/3X0riIk

Reprodução/Amazon

17. Babador de silicone com cinta, Buba: https://amzn.to/3O6weaH

Reprodução/Amazon

18. Banheira Bubble Land Teddy Bear, Chicco: https://amzn.to/3UzvWv3

Reprodução/Amazon

19. Assento redutor com escada, Buba: https://amzn.to/3Ga8Wi6

Reprodução/Amazon

20. Caneca antivazamento design, Lillo: https://amzn.to/3GjBsxI

Reprodução/Amazon

21. Coletor de leite materno, Lillo: https://amzn.to/3hCERNU

Reprodução/Amazon

22. Balanço portátil Ingenuity: https://amzn.to/3GhiCYg

Reprodução/Amazon

23. Canguru 3 em 1, NUK: https://amzn.to/3TDcZXf

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy