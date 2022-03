Cabelos grisalhos: confira dicas de produtos e cuidados no dia a dia com as madeixas

Alerta de tendência! Cada vez mais, os cabelos grisalhos têm ganhado espaço no mundo da beleza e feito muuito sucesso. Mas é claro que, assim como todo tipo de cabelo, os grisalhos também merecem uma atenção redobrada e cuidados específicos no dia a dia. Pensando nisso, a cabeleireira visagista e empresária Natali Morel, separou algumas dicas infalíveis para evitar o tom amarelado e manter o brilho nas madeixas! Olha só:

Se a praia e piscina fazem parte da sua rotina, é fundamental manter os cuidados com os fios, já que os grisalhos têm menos proteção de melanina. Segundo a especialista, neste caso, é importante utilizar uma proteção solar e de cor, já que a exposição aos raios solares (assim como as chapinhas e os secadores) faz com que os fios amarelem facilmente. “Os principais vilões são o cloro e o sulfato de cobre. Para não ficar esverdeado ou azulado, a dica é aplicar um leave-in ou um óleo capilar antes de entrar na piscina. O óleo de coco também é uma ótima aposta”, indica Natali. Além disso, produtos com proteção UV e chapéus são grandes aliados.

Segundo a cabeleireira, madeixas grisalhas podem ficar mais fracas e porosas, com dificuldade de absorver água e nutrientes. Por isso, a hidratação com ácido hialurônico e aloe vera, além da nutrição com óleo de coco e manteiga de karité são fundamentais para a rotina de cuidados. “Neste caso, indico que alterne entre hidratação e nutrição pelo menos duas vezes na semana, evitando também o secador e a chapinha” conclui Natali Morel.

E aí, curtiu as dicas da especialista? Então confira, também, alguns produtos incríveis disponíveis na Amazon para você cuidar dos fios grisalhos:

1. Máscara desamareladora ametista, Haskell: https://amzn.to/3wqhAUF

Com tecnologia avançada e de alta performance, essa máscara protege os fios da temperatura, hidrata, proporciona brilho e promove o desamarelamento gradual das madeixas. Indicado para cabelos loiros ou grisalhos, possui em sua fórmula o Hydra Hair, complexo de aminoácidos que garante suavidade, toque sedoso, brilho e aparência saudável aos fios.