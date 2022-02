Cabelo: confira as maiores tendências para o verão e os tons em alta

O verão chegou com tudo e, com ele, as tendências que darão o tom para este ano começaram a ganhar um espaço cada vez maior. Das mechas loiras aos morenos iluminados, o que não faltam são opções para renovar o visual e começar 2022 em grande estilo. Pensando nisso, a cabeleireira visagista e especialista em mechas, Natali Morel, separou sugestões para quem deseja dar uma repaginada no look e arrasar, sempre levando em conta a palavra da estação: leveza!

Segundo a especialista, a proposta é mostrar mais o rosto com franjas em vários tamanhos, causando um verdadeiro efeito rejuvenescedor. “No geral, o que vemos é uma mistura do cabelo bem reto, o long bob, que ficou por muito tempo, com um tipo de corte que chamamos de shaggy hair. A mistura resulta em um cabelo imponente e leve ao mesmo tempo”, explica.

Em relação à coloração, os tons de dourado, avelã e mel serão o grande destaque. “Muito além da moda, as mulheres estão procurando o brilho dos cabelos saudáveis, e eu como especialista em mechas posso afirmar que uma cor nunca será bonita se o cabelo estiver ressecado. A tendência é clarear pouco os tons, a partir do natural, para ficar com aquele brilho natural”, indica a especialista.

Natali ainda explica que, para descobrir qual cor combina melhor com você, alguns fatores devem ser considerados, como a profundidade da pele, a temperatura e o contraste. “Por exemplo, uma mulher muito branca, com as sobrancelhas e olhos bem escuros, ao fazer um loiro muito claro e sem contraste, perde a harmonia e pode acabar se sentindo pálida. O ideal seria personalizar mechas em dois tons para ter o efeito de contraste”, sugere.

Por isso, Natali ressalta a importância de buscar profissionais que tenham especialização em visagismo. “Eu considero muito importante, afinal de contas, estamos falando da imagem da mulher. Caso não encontre um cabeleireiro, existem os profissionais que prestam esse tipo de serviço, como o próprio visagista e consultores de imagem e coloração pessoal”, conclui.

E aí, curtiu as dicas da especialista? Confira, abaixo, nossa seleção de produtos para cuidados com o cabelo neste verão e aproveite para deixar os fios sempre hidratados e saudáveis:

1. Kit shampoo e condicionador, Cicatrifios, Inoar: https://amzn.to/3I4FvMk