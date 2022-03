Cabelo: 6 itens que vão garantir praticidade na rotina de beleza

Deseja mais praticidade na rotina de beleza e um cabelo com resultados de salão? Então você está no lugar certo! Preparamos uma lista suuper especial com secador, prancha, modeladores e escovas elétricas que vão transformar as madeixas e te deixar ainda mais glamourosa. Dá uma olhada:

1. Escova Secadora Soft Rose Gold, Philco: https://amzn.to/36jXFvQ

Com três opções de temperatura e duas de velocidade, a escova secadora Soft Rose Gold da Philco possui cerdas com pontas emborrachadas, cordão giratório e revestimento do tubo de aquecimento em cerâmica. Perfeita para quem deseja mais praticidade na hora de secar, alisar ou modelar os fios!