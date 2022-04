Brumas e fixadores: saiba como fazer sua maquiagem durar mais tempo

Conheça os benefícios das brumas e fixadores para fazer sua maquiagem durar muito mais

Você já se cansou de aplicar a sua maquiagem antes de sair e ela não durar até o fim do dia ou da festa? Pois com as brumas e fixadores, você pode preparar a sua pele para receber a maquiagem e ajudar ela a durar ainda mais.

Enquanto os fixadores normalmente são feitos de jatos aerosol, as brumas são líquidos que podem ser borrifados no rosto antes e após a maquiagem para ajudar a prolongar a sua duração - isso tudo sem borrar o seu trabalho.

Gostou da novidade? Nós selecionamos 8 produtos incríveis que você precisa conhecer para aplicar na sua rotina de maquiagem. Confira e encontre o seu favorito:

Além de prolongar a duração da sua maquiagem, o BT Fix proporciona vitalidade, hidratação e energia para a sua pele, deixando-a impecável por muito mais tempo. Sua fórmula possui água de coco desidratada, que é rica em sais minerais e melhoram a eficiência energética da célula, além de também conter ANTIOX 3D, um blend de extrato de café e antioxidantes que nromalizam o equilíbrio celular e promove uma ação bio-protetora.

Fixador aerosol de maquiagem com toque seco e não oleoso. Além de prolongar a durabilidade da make e realçar sua cores, ele acalma e hidrata a pele com sua fórmula rica em sais minerais e chá verde.

Bruma enriquecida com extratos vegetais que oferece ação antioxidante, calmante, adstringente e altamente nutritiva. Feita para usar no pré e pós maquiagem, ela promove a aparência natural da pele, mesmo maquiada, e oferece proteção aos danos externos. Além disso, ela também ilumina suavemente a pele e traz um efeito matificado para a duração da make.

Bruma que oferece um glow natural para a pele, deixando-a revigorada e nutrida. Feita com óleo de rosas e vitaminas, ela nutre a pele, auxilia na produção de colágeno e possui efeito antioxidante. Além de tudo isso, ela ainda mantém a pele sequinha por 8 horas, o que prolonga a duração da sua make.

Revigore e hidrate sua pele com a bruma da Koloss. Ela auxilia na hidratação e proporciona um acamento luminoso que deixa aquele glow super levinho na maquiagem. Além disso, você irá prolongar o efeito da sua maquiagem com o spray super refrescante que irá te devolver o aspecto recém maquiagem à pele.

Primer spray que diminui as linhas de expressão e ajuda na prolongação da maquiagem. Sua fórmula contém ácido hialurônico e pantenol que acalma a pele e a prepara para receber todos os produtos da sua make.

Proteja sua pele dos danos externos e devolva a aparência natural da pele mesmo maquiagem, retirando o aspecto ressecado do pó com a bruma da Asti Cosmético. Ela é enriquecida com extratos vegetais, possui ação antioxidante, calmante e adstringente que ajudará na duração da make.

Fluido hidratante, refrescante e fixador que irá deixar sua make radiante e pele hidratada. Sua fórmula alivia irritações e devolve o aspecto natural e saudável ao look, deixando sua pele impecável e produção muito mais confortável para sair de casa.

