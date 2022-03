Bronzeado perfeito: 6 produtos para aproveitar no verão

Que tal ficar com a cor do verão e garantir aquele bronzeado perfeito e duradouro? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 6 bronzeadores incríveis que não podem faltar na sua bolsa de praia!

Dá uma olhada na nossa seleção e não deixe de escolher o seu favorito:

1. NIVEA SUN Protect & Bronze Spray FPS 30: https://amzn.to/34cKz2K

Com ativo pró-melanina que estimula o bronzeado da pele, o NIVEA SUN Protect & Bronze conta com alta proteção UVA/UVB, rápida absorção, é resistente à água e, devido a sua embalagem em spray, proporciona muita praticidade na hora de aplicar.