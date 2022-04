Box de livros: 10 opções para presentear mães leitoras

Se a sua mãe é apaixonada por literatura e está sempre em busca de uma boa história, que tal presenteá-la com coleções incríveis de livros? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 opções que prometem agradar no Dia das Mães! E tem de tudo: para as fãs de romance, suspense e muuito mais. Dá uma olhada:

1. Box Os Rokesbys - a origem dos Bridgertons: https://amzn.to/3yatYJB