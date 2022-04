Body Splash: aposte em fragrâncias leves para o dia a dia

Colônia de fórmula vegana e não testada em animais com fragrância floral e doce que conta com notas de rosa turca, jasmin e musck branco.

Body splashes são uma boa aposta para aqueles que preferem perfumes mais leves para qualquer momento do dia a dia - seja depois do banho ou para rápidas saídas de casa durante a rotina.

Kit super refrescante e floral que conta com hidratante e body splash para você ter uma experiência completa com a fragrância, que mistura a flor de cereja e o pêssego em uma mistura irresistível.

Body Splash que deixa a sensação cheirosa e fresquinha do pós-banho por muito mais tempo ao trazer uma fragrância suave e confortável com notas florais.

4. Giovanna Baby Classic Body Spray: https://amzn.to/3EJPpSX

Fragrâncias com notas florais que traz um sentimento de nostalgia e alegria por lembrar aquele cheirinho de bebê que amamos. Com as notas de lavanda enriquecidas com um buque floral delicado você terá aquela sensação de banho o dia todo.