Blush líquido, pincel mágico e mais: 13 itens de beleza que viralizaram nas redes sociais

Confira 13 itens de beleza de sucesso nas redes sociais e escolha seus favoritos

Se você está sempre de olho nas novidades do mundo da beleza, que tal apostar em itens que se tornaram verdadeiros sucessos nas redes sociais? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 13 itens de make ou skincare que viralizaram no TikTok e no Instagram nos últimos tempos e que você não pode deixar de conhecer.

De blush líquido a pincel mágico e gloss de 7 belo, não vão faltar opções incríveis para incrementar a sua produção! Confira e escolha seus favoritos para ter na estante:

1. Blush líquido, Rare Beauty by Selena Gomez: https://amzn.to/3sQriQH

Disponível em acabamentos foscos ou úmidos, este blush líquido é super leve e duradouro, e se mistura facilmente para construir uma pele ainda mais linda e com ótimo acabamento.

Reprodução/Amazon

2. Combo 7 Belo, Quem disse, Berenice?: https://amzn.to/3PkuAmu

Esse combo especial conta com um hidratante para as mãos e um gloss labial incrível. E o melhor de tudo, é que eles têm aquele cheirinho incrível de 7 Belo!

Reprodução/Amazon

3. Lip Tattoo, batom líquido, Dior Addict: https://amzn.to/3rfHtqb

Com durabilidade surpreendente de até 10 horas, esse batom líquido deixa uma sensação de conforto, além de acabamento super natural. Possui uma cor que adere suavemente aos lábios, mas sem transferir.

Reprodução/Amazon

4. Rolo facial Oil Control, Revlon: https://amzn.to/3PklDKc

Feito com pedra vulcânica, esse rolo facial é perfeito para o controle da oleosidade da pele, já que absorve todo o seu excesso e garante um efeito matte incrível. Ah, e a melhor parte é que ele não retira a maquiagem do rosto!

Reprodução/Amazon

5. Hidratante labial Fini, Carmed: https://amzn.to/3PBJNBb

Esse item de super sucesso nas redes sociais pode ser usado diariamente, e conta com alto poder de hidratação e reparação. Além de proteger contra o ressecamento dos lábios, conta com o aroma das balinhas Fini que amamos.

Reprodução/Amazon

6. BB Cream Magic Skin Beautifier, L’Oréal: https://amzn.to/3LmoIZ8

Ideal para todos os tipos de pele, esse BB cream proporciona um acabamento super natural na pele, aperfeiçoando e unificando o seu tom.

Reprodução/Amazon

7. Máscara de cílios Volume Russo, Dailus: https://amzn.to/3Pkm4nO

Que tal um efeito de cílios postiços já na primeira camada? Essa máscara te ajuda a conquistar o volume extremo que dura o dia todo, deixando os cílios mais encorpados. Além disso, possui um aplicador exclusivo com fibras de nylon, com 500 fios, e vitamina E em sua fórmula - que ajuda na hidratação, nutrição e crescimento dos cílios.

Reprodução/Amazon

8. Esponja para acabamento Powder Puff, Océane: https://amzn.to/44WyQOR

Feito de veludo de algodão, esse item garante um acabamento perfeito da pele com pó. Pode ser utilizado para aplicação de produtos, e seu formato triangular facilita o alcance até naqueles cantinhos mais difíceis.

Reprodução/Amazon

9. Chocochilli, Fran by Franciny Ehlke: https://amzn.to/45QsmlZ

Essa versão exclusiva do famoso gloss possui um aroma suave de chocolate, além de uma cor linda! O item garante aquele aumento dos lábios que faz toda a diferença na produção. Demais, né?

Reprodução/Amazon

10. Loção hidratante corporal Bubbaloo, O Boticário: https://amzn.to/44LjPzD

Que tal reviver a fase mais divertida da vida com esse item com cheirinho de Bubbaloo? Hidratante e desodorante corporal, o produto garante uma pele hidratada, macia, sedosa e super perfumada.

Reprodução/Amazon

11. Pincel mágico de maquiagem, Point Drinks: https://amzn.to/3RjZCO0

Esse pincel mágico de base de 360° garante uma cobertura uniforme e sem nenhuma falha na pele. Com mais de 200 mil cerdas macias e firmes, ele permite que você aplique qualquer tipo de cosmético com muita facilidade.

Reprodução/Amazon

12. Bastão bronze, Rare Beauty by Selena Gomez: https://amzn.to/3LlGRWK

Esse bastão de bronzeador líquido derrete na pele, esculpindo suavemente o seu rosto e garantindo um acabamento incrível no rosto. Sua fórmula é não oleosa e resistente à água, ou seja, não endurece nem obstrui os poros.

Reprodução/Amazon

13. Conjunto de delineadores, Handaiyan: https://amzn.to/3Zinxzj

Esse conjunto conta com 20 delineadores em gel cremosos e coloridos. Além de super pigmentados, garantem um efeito matte de secagem rápida, são à prova d’água e duram até 12 horas no rosto.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy