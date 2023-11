Biografias, romances, fantasia e mais: 10 obras incríveis para presentear no Natal

Confira dicas de livros para presentear na época especial

Se você já está procurando presentes para alguém especial no Natal, está no lugar certo! Preparamos uma lista com 10 obras incríveis que não podem faltar na estante e que vão conquistar fãs de todos os gêneros. Tem de tudo: biografias, romances, fantasia e muito mais!

Confira nossa seleção de livros para o Natal e escolha seus favoritos:

1. Box - Trilogia O Senhor dos Aneis, de J. R. R. Tolkien: https://amzn.to/3uBLQxc

Apesar de ter sido publicado em três volumes – A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei – desde os anos 1950, o Senhor dos Anéis não é exatamente uma trilogia, mas um único grande romance que só pode ser compreendido em seu conjunto, segundo a concepção de seu autor. Este box reúne os três livros da saga e oferece aos leitores uma nova oportunidade de mergulhar no notável mundo da terra-média.

Reprodução/Amazon

2. As obras revolucionárias de George Orwell: https://amzn.to/47wBs8m

George Orwell é um dos escritores mais importantes do século XX. Foi autor de romances, ensaios, críticas e artigos jornalísticos, com textos de fácil compreensão, inteligentes e críticos, apontando as injustiças sociais. Suas obras trazem oposição ao totalitarismo, o que as tornaram influentes na cultura popular, mas também na política. Conheça a essência de Orwell em 1984, A revolução dos bichos e Dentro da baleia e outros ensaios.

Reprodução/Amazon

3. Taylor Swift através das Eras: https://amzn.to/3R5GaDa

Se você é fã de Taylor Swift, prepare-se para se apaixonar ainda mais pela cantora, neste livro com mais de cem páginas coloridas e ilustrações exclusivas. Além disso, você encontrará fatos que todo Swiftie precisa conhecer, detalhes da carreira, as principais músicas, polêmicas e muito mais – um verdadeiro mergulho nas Eras da Taylor!

Reprodução/Amazon

4. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll: https://amzn.to/3t6Y9Rs

Uma menina, um coelho e uma história capazes de fazer qualquer um de nós voltar a sonhar. Alice é despertada de um leve sono ao pé de uma árvore por um coelho peculiar. Uma criatura alva e falante com roupas engraçadas, que consulta seu relógio e reclama do próprio atraso. Curiosa, como toda criança, Alice segue o animal até cair em um buraco sem fim que mudou para sempre a literatura infantil. Mais de 150 anos depois, Alice no País das Maravilhas continua repleto de ensinamentos para aqueles que ousaram seguir o Coelho Branco até sua toca.

Reprodução/Amazon

5. Depois daquele verão, de Carley Fortune: https://amzn.to/49Wmha5

Bem-sucedida e independente, Persephone Fraser já não passa os verões à beira do lago. Agora, ela fica em um apartamento elegante, saindo com seus amigos e mantendo todos a uma distância segura de seu coração. Mas um dia, Percy recebe um telefonema que a leva de volta a Barry’s Bay – e para perto de Sam Florek, seu melhor amigo e primeiro amor, de quem ela nunca pensou que teria que se afastar. A conexão entre Sam e Percy é inegável, como sempre fora. Mas até que Percy possa confrontar as decisões que tomou e os anos que passou se punindo, Sam e Percy nunca poderão saber se o amor que sentem um pelo outro pode ser maior e mais forte que qualquer erro do passado.

Reprodução/Amazon

6. Toda ansiedade merece um abraço, de Alexandre Coimbra Amaral: https://amzn.to/3uKZmyh

Nesta obra, o psicólogo e escritor propõe uma conversa franca, empática e muito acolhedora sobre um dos maiores sofrimentos que afligem a sociedade atual: a ansiedade. No olhar sensível para o outro e na escuta, mora a possibilidade de retirarmos a história da nossa ansiedade da caverna da solidão e, juntos, aliviarmos um pedaço da nossa dor.

Reprodução/Amazon

7. Coleção Anne de Green Gable, de Lucy Maud Montgomery: https://amzn.to/3sTSxdt

Conheça a encantadora história de Anne Shirley, uma garota órfã de cabelos ruivos que conquista a todos por onde passa, luta pelo o que acredita e sempre dá escopo para a imaginação. Nessa seleção especial, estão oito livros que se passam no Universo de Anne.

Reprodução/Amazon

8. O palhaço e o psicanalista, de Christian Dunker e Cláudio Thebas: https://amzn.to/47zUkTP

Se de médico e louco todo mundo tem um pouco, de psicanalista e palhaço todo mundo tem um pedaço. Christian Dunker e Cláudio Thebas abordam, neste livro, um tema comum para ambos os ofícios: como escutar os outros? Como escutar a si mesmo? E como a escuta pode transformar pessoas? Mesclando experiências, testemunhos, casos e reflexões filosóficas, os autores compartilham o que aprenderam sobre a arte da escuta, um tema tão urgente no mundo atual, onde ninguém mais se escuta.

Reprodução/Amazon

9. As vantagens de ser invisível, de Stephen Chbosky: https://amzn.to/47zeRId

Manter-se à margem oferece uma única e passiva perspectiva. Mas, de uma hora para outra, sempre chega o momento de encarar a vida do centro dos holofotes. Mais íntimas do que um diário, as cartas de Charlie são estranhas e únicas, hilárias e devastadoras. Não se sabe onde ele mora. Não se sabe para quem ele escreve. Tudo o que se conhece é o mundo que ele compartilha com o leitor. Estar encurralado entre o desejo de viver sua vida e fugir dela o coloca num novo caminho através de um território inexplorado. Um mundo de primeiros encontros amorosos, dramas familiares e novos amigos. Um mundo de sexo, drogas e rock'n'roll, quando o que todo mundo quer é aquela música certa que provoca o impulso perfeito para se sentir infinito.

Reprodução/Amazon

10. A mulher em mim, de Britney Spears: https://amzn.to/3sO9l5H

Em junho de 2021, o mundo inteiro ouvia Britney Spears falar, publicamente, em uma corte perante uma juíza. O impacto ao compartilhar sua voz - e sua verdade - foi inegável e mudou o curto de sua vida e de outras inúmeras pessoas. Esta obra revela, pela primeira vez, a incrível jornada e a força interior de uma das maiores artistas da história da música pop.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy