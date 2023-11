Beleza e cuidados pessoais: 10 produtos para presentear no Natal

Makes, produtos para cabelo e muitos outros itens incríveis para surpreender uma pessoa especial

O Natal já está chegando e, se você deseja garantir produtos incríveis para presentear uma pessoa especial, não pode perder essa lista! Selecionamos 10 produtos de beleza e cuidados pessoais que vão fazer toda a diferença no dia a dia e não podem faltar na rotina. Tem de tudo: kits para cuidados com o cabelo, makes, escova secadora e muito mais!

Confira e escolha seus itens favoritos para presentear:

1. Kit Óleo Extraordinário + Cicatri Renov, L’Oréal Paris: https://amzn.to/3Rh4za1

Esse kit conta com um Óleo Extraordinário, que protege os fios contra agressões, tem ação anti frizz, hidrata e garante brilho, maciez e vitalidade; e um leave-in de tratamento, que repara os danos causados pelas escovas e chapinhas, selando as pontas duplas e garantindo mais brilho e maciez.

2. Kit Meu Cacho Minha Vida, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3R3S947

O kit perfeito para cabelos cacheados conta com um shampoo hidratante de uso diário, um condicionador que nutre os fios, uma máscara de hidratação e um creme de pentear multifuncional.

3. Escova secadora, Philco: https://amzn.to/3T3T0nZ

Essa escova 4 em 1 seca, alisa, modela e garante volume aos fios. Conta com revestimento do tubo em cerâmica, que mantém a hidratação das madeixas, cerdas mistas com pontas emborrachadas, íons tourmaline que neutralizam a eletricidade estática do cabelo, três temperaturas e duas velocidades.

4. Revitalift Blur Mágico, L’Oréal Paris: https://amzn.to/3RnwfKB

Indicado para todos os tipos de pele, esse primer possui textura aveludada que se funde perfeitamente com a pele, criando uma superfície lisa, suave e que criam um efeito óptico desfocado na pele, disfarçando rugas, linhas de expressão, brilho e poros instantaneamente.

5. Perfume Lady Million EDP, Paco Rabanne: https://amzn.to/3sUOcXg

Cheio de glamour e inspirado nos vestidos metálicos de Paco Rabanne, esse perfume inspira luxo, modernidade e atitude!

6. Kit Queridinhos Maybelline NY: https://amzn.to/3Rh4F1n

Esse kit conta com os queridinhos da marca: um batom Superstay Matte Ink, que garante duração de até 16 horas; um corretivo Instant Age Rewind Eraser, que hidrata enquanto corrige, contorna e ilumina o rosto; e uma máscara de cílios The Colossal, que garante cílios alongados, volumosos e definido.

7. Kit Truss, ZKMagic: https://amzn.to/3uzQpYK

Super completo, esse kit da Truss conta com um shampoo para cabelos danificados e ressecados; um condicionador que restaura os fios; uma máscara que repara e trata profundamente as madeixas; um reconstrutor Uso Obrigatório, que recupera a saúde do cabelo danificado; e um sérum noturno, que hidrata e reconstrói o cabelo.

8. Perfume La Vie Est Belle, Lancôme: https://amzn.to/49UrCi9

Misturando ingredientes nobres, esse perfume é marcado por uma icônica nota da flor de íris, aroma de Patchouli e uma camada doce e quente de baunilha.

9. Paleta de sombras BT, Bruna Tavares: https://amzn.to/3GkpzX1

Essa paleta de sombras incrível possui 10 tonalidades de marrom e seus variados subtons para você utilizar no dia a dia.

10. Paleta multifuncional Mariana Saad, Océane: https://amzn.to/3R3n6Fo

Composta por 8 tons, sendo 4 cintilantes e 4 matte, essa paleta multifuncional oferece alta pigmentação e fixação para criar produções variadas.

